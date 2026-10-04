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Любили одиниці: як у СРСР зʼявилося томатне морозиво

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 96
Любили одиниці: як у СРСР зʼявилося томатне морозиво
Томатне морозиво. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У Радянському Союзі харчова промисловість часом дивувала незвичними продуктами. Одним із таких експериментів стало томатне морозиво.

Цей десерт запам’ятався багатьом саме через свій специфічний смак. OBOZ.UA розповідає, як і чому з’явилося томатне морозиво в СРСР.

Його виробляли на основі томатної пасти з додаванням компонентів, що надавали масі потрібної консистенції. За однією з версій, до складу входили заморожена молочна або фруктова основа, томатна паста та агар-агар. Продавали таке морозиво, зокрема, у вафельних стаканчиках.

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Через незвичне поєднання солодкого й томатного смаку продукт не став масово популярним. Для більшості покупців він був радше кулінарною дивиною, ніж улюбленим десертом.

Існує й інша, значно менш приваблива версія походження томатного морозива. Деякі дослідники стверджують, що для його виробництва могли використовувати списану томатну пасту, яку повторно спрямовували на переробку.

У будь-якому разі томатне морозиво залишилося одним із найбільш незвичних продуктів радянської харчової промисловості. Воно так і не здобуло широкої популярності, а сьогодні згадується передусім як гастрономічний експеримент своєї епохи.

OBOZ.UA також розповідав, які макарони робили в СРСР та чому їх було неможливо їсти.

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