Любили одиниці: як у СРСР зʼявилося томатне морозиво

У Радянському Союзі харчова промисловість часом дивувала незвичними продуктами. Одним із таких експериментів стало томатне морозиво.

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Цей десерт запам’ятався багатьом саме через свій специфічний смак. OBOZ.UA розповідає, як і чому з’явилося томатне морозиво в СРСР.

Його виробляли на основі томатної пасти з додаванням компонентів, що надавали масі потрібної консистенції. За однією з версій, до складу входили заморожена молочна або фруктова основа, томатна паста та агар-агар. Продавали таке морозиво, зокрема, у вафельних стаканчиках.

Через незвичне поєднання солодкого й томатного смаку продукт не став масово популярним. Для більшості покупців він був радше кулінарною дивиною, ніж улюбленим десертом.

Існує й інша, значно менш приваблива версія походження томатного морозива. Деякі дослідники стверджують, що для його виробництва могли використовувати списану томатну пасту, яку повторно спрямовували на переробку.

У будь-якому разі томатне морозиво залишилося одним із найбільш незвичних продуктів радянської харчової промисловості. Воно так і не здобуло широкої популярності, а сьогодні згадується передусім як гастрономічний експеримент своєї епохи.

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