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Листопад в Україні почнеться з похолодання: синоптики дали прогноз. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
84
Листопад в Україні почнеться з похолодання: синоптики дали прогноз. Карта
Ілюстративне фото. Осінь. Джерело: magnific.com

Початок листопада в Україні буде прохолодним, місцями прогнозують дощі. Водночас сильних температурних аномалій протягом місяця синоптики не очікують, тож показники температури та кількість опадів загалом відповідатимуть кліматичній нормі.

Про це свідчить місячний прогноз Українського гідрометцентру. Відомо, що середня місячна температура повітря в листопаді 2026 року становитиме від +1 до +7 градусів.

Це близько до кліматичної норми для останнього місяця осені. Кількість опадів протягом місяця очікується на рівні 34-77 мм, що відповідає 80-120% від норми. У високогір’ї Карпат може випасти 77-100 мм опадів.

На початку місяця в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У центральних і західних областях місцями можливі дощі.

Листопад в Україні почнеться з похолодання: синоптики дали прогноз. Карта

Прогноз погоди на 1 листопада. Джерело: Прогноз погоди Українського гідрометцентру.

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У північних і західних регіонах уночі температура повітря становитиме близько +2…+5 градусів, удень – +6…+10 градусів. На півдні та сході буде дещо тепліше, у нічні години очікується +4…+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +9…+13 градусів.

За кліматичними характеристиками, перехід до передзим’я відбувається тоді, коли середньодобова температура повітря стійко опускається нижче +5 градусів.

На більшій частині території України цей період зазвичай починається в першій декаді листопада. На північному сході країни та в Карпатах передзим’я може наставати раніше – наприкінці жовтня.

Зазвичай середня місячна температура в листопаді становить 0…+4 градуси, а на Закарпатті та в окремих районах півдня – +5…+9 градусів.

Абсолютні мінімуми температури повітря в листопаді в різних регіонах України становлять від -16 до -24,8 градуса. У північних областях, на частині заходу, у центрі, на сході та в гірських районах зафіксовані значення від -25,2 до -31 градуса. Водночас у Криму та на Одещині місцями температурний мінімум становив -8,4…-13,7 градуса.

Абсолютні максимуми листопада сягають +17,7…+25,3 градуса, а в окремих областях заходу, центру та півдня, а також у Криму – +25,5…+29,7 градуса.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на початку листопада в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а в більшості охоплених прогнозом містпереважатиме прохолодна й волога погода. Найвідчутніші зміни очікуються в середині місяця, коли нічні температури наблизяться до нуля, а вдень стовпчики термометрів подекуди не підніматимуться вище +4…+6 градусів.

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