Листопад в Україні почнеться з дощів: чи чекати сильного похолодання

На початку листопада в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а в більшості охоплених прогнозом міст переважатиме прохолодна й волога погода. Найвідчутніші зміни очікуються в середині місяця, коли нічні температури наблизяться до нуля, а вдень стовпчики термометрів подекуди не підніматимуться вище +4…+6 градусів.

Відео дня

Про це свідчать дані прогнозу погоди, оприлюднені на порталі Meteofor. Прогноз охоплює Київ, Львів, Одесу, Миколаїв, Вінницю та Ужгород.

У Києві перші тижні листопада будуть прохолодними: вдень очікується близько +8…+9 градусів, а згодом температура знизиться до +5…+6 градусів. Уночі на початку місяця стовпчики термометрів показуватимуть +5…+7 градусів, а ближче до середини листопада – +2…+4 градуси. Серед очікуваних опадів – дощ і мокрий сніг.

У Львові похолодання буде поступовим. Якщо наприкінці жовтня температура вдень сягатиме +11…+13 градусів, то на початку листопада вона знизиться до +6…+8 градусів. У другій декаді місяця вдень прогнозують +4…+7 градусів, а вночі – +1…+3 градуси. Часом дощ супроводжуватиметься мокрим снігом.

У Вінниці на початку листопада денна температура переважно становитиме +8…+10 градусів. У наступні тижні можливе зниження до +5…+7 градусів, а вночі повітря охолоджуватиметься до +1…+3 градусів. У середині місяця прогнозують мокрий сніг.

РЕКЛАМА

В Одесі на початку листопада денна температура триматиметься на рівні +10…+11 градусів. Упродовж наступних тижнів вона знизиться до +6…+7 градусів, а вночі переважно становитиме +5…+8 градусів.

Головні історії дня

У Миколаєві на початку місяця вдень очікується +8…+12 градусів. Згодом температура переважно триматиметься в межах +6…+7 градусів, а вночі становитиме близько +4…+5 градусів. В окремі дні можливе зниження до +3 градусів.

В Ужгороді на початку листопада вдень прогнозують +8…+11 градусів. У наступні тижні температура може знизитися до +5…+6 градусів, а вночі становитиме переважно +3…+5 градусів. На початку місяця в окремі ночі можливе зниження до 0 градусів.

РЕКЛАМА

У шести містах у першій половині листопада очікується поступове зниження температури, однак ознак різкого переходу до сильних морозів немає. Навіть у прохолодніші дні денні показники переважно залишатимуться плюсовими.

Водночас уночі температура в окремих регіонах наближатиметься до нуля, а дощі подекуди змішуватимуться з мокрим снігом. Найпрохолодніша погода серед наведених прогнозів очікується у Львові, де в другій декаді листопада денна температура місцями опускатиметься до +4 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українцям радять не сприймати місячний прогноз як точний сценарій погоди на кожен день. Синоптики пояснили, на які прогнози варто орієнтуватися під час планування справ і чому погодні тенденції можуть змінюватися.