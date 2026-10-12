Лише 10 градусів вдень: де в Україні буде найхолодніше у вівторок. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакетУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. Подробиці"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська елітаПугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє""Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

Лише 10 градусів вдень: де в Україні буде найхолодніше у вівторок. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 123
Лише 10 градусів вдень: де в Україні буде найхолодніше у вівторок. Карта
У частині областей буде відчутно прохолодніше.

У вівторок, 13 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У західних і північних областях удень очікується від +8 до +13 °С, тоді як у центральних регіонах буде до +15 °С.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. У відомстві також оприлюднили карту з прогнозом погоди.

Лише 10 градусів вдень: де в Україні буде найхолодніше у вівторок. Карта

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня 2026 року. Джерело: Укргідрометцентр

Уночі в західних, північних і центральних областях температура повітря становитиме +3…+10 °С. На сході та півдні буде тепліше – від +9 до +15 °С.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 20,4 т.
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео
icon 20,4 т.
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 11,1 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
icon 11,1 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 6,7 т.
"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова
icon 6,7 т.
"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Удень у більшості західних і північних регіонів стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С. У центральних областях прогнозують +10…+15 °С, а на сході та півдні – +12…+15 °С.

На Закарпатті очікується сонячна погода, температура повітря вдень становитиме +11…+13 °С.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що протягом тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у другій половині тижня опади охоплять більше регіонів, а в п'ятницю, 16 жовтня, під впливом циклону над Чорним морем дощі прогнозують у південних і південно-західних областях, у Криму можливі грози.

Схожі теми
Прогноз погодипогода
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись