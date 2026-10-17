''Літаюча'' Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку ''Богдан''. Фото

Компанія Tesla американського мільярдера Ілона Маска днями презентувала електромобіль Roadster другого покоління, на розробку якого пішло майже 10 років. Завдяки ракетним двигунами SpaceX машина може підніматися в повітря та виконувати незвичайні маневри. Українці відреагували на цю новинку влучними мемами.

Відео дня

Презентація можливостей "літаючої" Tesla відбулася на випробувальному полігону у Макгрегорі, штат Техас. Автомобіль проїхав по вигнутому пандусу, потім чіплявся за нього догори дном і "стрибнув" з нього, перевернувшись у повітрі та повільно зависнувши, перш ніж приземлитися на землю.

Двомісний автомобіль може розганятися від нуля до 60 миль на годину менш ніж за секунду.

Tesla планує випускати Roadster у трьох версіях: Performance, Thrust і Rocket. Вони відрізнятимуться оснащенням, призначенням і кількістю місць. Хоча фанати Маска висловлювали своє захоплення в соціальних мережах, Roadster навряд чи матиме якийсь суттєвий фінансовий вплив на компанію, пише CNBC.

Реакція українців

Наші громадяни із притаманним їм гумором відреагували на нову Tesla у соцмережах. Зокрема, українці жартома міркували, як таке авто вписалося б у наші воєнні реалії з обстрілами, заторами на дорогах і роботою ППО.

РЕКЛАМА

Згадали вони й про маршрутки "Богдан", які теж могли б виграти від ракетних двигунів SpaceX, й про дрони, якими Україна атакує російські НПЗ.

OBOZ.UA зібрав найкращі меми про "літаючу" Tesla Маска.

Головні історії дня

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 2 жовтня, після ворожих атак по Південному мосту було обмежено рух одразу на кількох шляхопроводах. Мешканці столиці одразу з гумором відреагували на таке вимушене рішення влади, згенерувавши велику кількість мемів.