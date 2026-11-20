"Збір під ключ" – це спільна ініціатива БФ "Рідні" та Національного реабілітаційного центру UNBROKEN за підтримки девелоперської компанії Avalon. Мета – зібрати 60 млн грн, щоб закрити потреби обох організацій "під ключ".

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Кожен, хто долучиться до збору донатом від 100 грн, матиме шанс отримати одну з двох квартир у Львові, які девелопер надав для благодійної ініціативи. Більше донатів – більше можливостей: 200 грн – 2 шанси, 5 000 грн – 50 шансів, 10 000 грн – 100 шансів.

Благодійний фонд "Рідні" вже 14 років працює задля підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме тому кошти з благодійного збору будуть спрямовані на комплексну та довгострокову допомогу дітям, які втратили батьків через війну, та їхнім опікунам: психологічну підтримку, соціальний супровід, розвиток життєвих навичок, соціалізацію, освіту й самореалізацію.

"Ми розуміємо, наскільки важливою є не лише допомога в моменті кризи, а й довгострокова підтримка, яка дає дитині можливість розвиватися, відчувати опору та будувати власне майбутнє. Ми не можемо змінити те, що пережили ці діти. Але разом можемо зробити так, щоб їхнє майбутнє не визначалося лише пережитою втратою", – переконана CEO БФ "Рідні" Марʼяна Романяк.

Для безперебійної роботи Центр UNBROKEN потребує постійного залучення ресурсів: сучасного медичного оснащення, медикаментів, витратних матеріалів і засобів для реабілітації. "Збір під ключ" дасть можливість центру придбати діагностичне та операційне обладнання, завдяки якому лікарі матимуть змогу проводити надскладні втручання, забезпечувати якісну діагностику та створювати кращі умови для відновлення людей, які постраждали внаслідок війни.

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"Ми щодня бачимо, скільки зусиль потрібно, щоб врятувати людину після важкого поранення та допомогти їй повернутися до активного життя. І за кожною такою історією стоїть величезна робота медичної команди, а також ресурси, без яких ця допомога була б неможливою. Підтримка бізнесу, благодійних фондів і звичайних українців для нас надзвичайно важлива. Вона дозволяє відповідати на поточні потреби і розвивати можливості центру, щоб допомагати ще більшій кількості людей", – розповідає CEO UNBROKEN та директорка з комунікацій Першого медобʼєднання Львова Ірина Заславець.

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2026-го Avalon відзначає 12-річчя на ринку. До цієї дати девелоперська компанія вирішила подарувати дві квартири у Львові та зробити додаткову мотивацію долучитися до збору.

"Ми прагнемо, щоб ця ініціатива стала прикладом того, як бізнес може використовувати власні можливості для створення великої цінності. Щоб кожен донат був внеском у важливу справу, а водночас давав шанс отримати власну оселю у Львові", – зазначає Марта Герус, директорка з маркетингу та продажів Avalon.

Одним з перших благодійну кампанію "Збір під ключ" підтримав Святослав Вакарчук. Вже 16 грудня відбудеться його благодійний концерт у Львівській національній опері. Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на збір. Кожен придбаний квиток автоматично дає право на участь у жеребкуванні.

Долучитися до "Збору під ключ" можна вже зараз. Оберіть суму внеску від 100 грн, зробіть донат і станьте частиною спільної справи, яка допоможе дітям, що втратили батьків через війну, та людям, які проходять шлях відновлення після поранень. А водночас й отримайте шанс отримати одну з двох квартир у Львові.

Зробити внесок і долучитися можна за посиланням: посиланням.