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"Куди ти лізеш?" На Рівненщині енергетики зняли з високовольтних ліній хом'яка. Фото і відео

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 720
"Куди ти лізеш?" На Рівненщині енергетики зняли з високовольтних ліній хом'яка. Фото і відео
Працівники Рівнеобленерго зняли з дроту хом'яка, який заліз на високовольтну лінію. Джерело: Скриншот з відео / колаж OBOZ/UA

Працівники Рівнеобленерго під час ремонту високовольтної лінії помітили і зняли хом'яка, який опинився на дроті на висоті. Припускають, що тварина могла зачепитися тоді, коли дріт натягували, і її не помітили.

Для порятунку чотирилапого дріт знеструмлювали й опускали на землю. Про незвичайний випадок на роботі розповіли на Facebook-сторінці Рівнеобленерго та поділилися відео.

Що відомо

Під час ремонту повітряної лінії 35 кВ у Рівненському районі працівники Рівнеобленерго помітили на дроті чотирилапого гостя. Достеменно невідомо, як він там опинився, енергетики припускають, що тварина могла зачепилася за дріт під час натягування, і спочатку її просто не помітили.

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На Рівненщині енергетики зняли з високовольтних дротів хом'яка.Джерело: Скриншот з відео

"Як видно на відео, наші працівники спочатку припустили, що на проводі щур, потім – що це бобер. Та, здається, це був хом’як звичайний", – зазначили в дописі.

Для порятунку чотирилапого гостя провід опустили, щоб тварина могла зіскочити. І лише після того, як пухнастик благополучно опинився на землі, дріт повторно натягнули та подали напругу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що на Львівщині вантажівка збила зубра, який занесений до Червоної книги України. ДТП сталася ввечері 1 жовтня, коли тварина вибігла на проїжджу частину з лісу. Внаслідок зіткнення зубр загинув, а вантажівка зазнала пошкоджень.

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