Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

Конституційний Суд визнав неконституційним обмеження прав і свобод людей під час карантину

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Конституційний Суд визнав неконституційним обмеження прав і свобод людей під час карантину
Ілюстраційне фото
Джерело: sud.ua

Конституційний Суд України 29 вересня 2026 року визнав неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Йдеться про норму, яка передбачала можливість встановлення тимчасових обмежень прав фізичних і юридичних осіб.

Велика палата Суду ухвалила Рішення № 4-р/2026 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Суддя-доповідач у справі – Віктор Городовенко.

Обмеження прав

Суд дійшов висновку, що оспорюваний припис суперечить Конституції України. На думку Суду, саме ця норма дозволяла Кабінету Міністрів України обмежувати конституційні права і свободи в умовах поширення небезпечних для життя та здоров’я людини інфекційних хвороб.

У рішенні зазначено, що Верховна Рада України не врегулювала безпосередньо законом таке значуще питання, як обмеження прав і свобод у відповідних умовах, а дозволила здійснювати таке регулювання Кабінету Міністрів.

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах

"Усі сумніви стосовно своїх повноважень у питаннях обмеження прав і свобод публічна влада має тлумачити з позиції захисту цих прав і свобод, що охоплює й гарантію їх обмеження лише на підставі закону", – йдеться у Рішенні.

Рішення Суду

Водночас Конституційний Суд наголосив, що Кабінет Міністрів може на підставі та на виконання Конституції і законів України здійснювати нормативне регулювання питань реалізації тимчасових обмежень конституційних прав і свобод.

Для цього Конституція та закони мають визначати підстави, правомірну мету, обсяг і спосіб відповідних обмежень. Повноваження уряду, як зазначив Суд, полягає у конкретизації порядку реалізації встановлених законами обмежень, а не у самостійному встановленні нових обмежень.

Визнаний неконституційним припис частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" втрачає чинність із дня ухвалення Рішення.

Текст Рішення та його резюме мають бути оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного Суду України 30 вересня 2026 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що  у 2025 році у столиці через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання перевели 226 класів у 60 закладах освіти. Найбільше окремих класів закрили у Дарницькому районі.

Схожі теми
Карантин в УкраїнікарантинМіністерство охорони здоров'я України (МОЗ)Конституційний Суд України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись