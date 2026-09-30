Конституційний Суд України 29 вересня 2026 року визнав неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Йдеться про норму, яка передбачала можливість встановлення тимчасових обмежень прав фізичних і юридичних осіб.

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Велика палата Суду ухвалила Рішення № 4-р/2026 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Суддя-доповідач у справі – Віктор Городовенко.

Обмеження прав

Суд дійшов висновку, що оспорюваний припис суперечить Конституції України. На думку Суду, саме ця норма дозволяла Кабінету Міністрів України обмежувати конституційні права і свободи в умовах поширення небезпечних для життя та здоров’я людини інфекційних хвороб.

У рішенні зазначено, що Верховна Рада України не врегулювала безпосередньо законом таке значуще питання, як обмеження прав і свобод у відповідних умовах, а дозволила здійснювати таке регулювання Кабінету Міністрів.

"Усі сумніви стосовно своїх повноважень у питаннях обмеження прав і свобод публічна влада має тлумачити з позиції захисту цих прав і свобод, що охоплює й гарантію їх обмеження лише на підставі закону", – йдеться у Рішенні.

Рішення Суду

Водночас Конституційний Суд наголосив, що Кабінет Міністрів може на підставі та на виконання Конституції і законів України здійснювати нормативне регулювання питань реалізації тимчасових обмежень конституційних прав і свобод.

Для цього Конституція та закони мають визначати підстави, правомірну мету, обсяг і спосіб відповідних обмежень. Повноваження уряду, як зазначив Суд, полягає у конкретизації порядку реалізації встановлених законами обмежень, а не у самостійному встановленні нових обмежень.

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Визнаний неконституційним припис частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" втрачає чинність із дня ухвалення Рішення.

Текст Рішення та його резюме мають бути оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного Суду України 30 вересня 2026 року.

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