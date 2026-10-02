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Кому в Україні точно не дадуть відстрочку від мобілізації: список

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 667
бронювання, військовий квиток, мобілізація, документи
Ілюстраційне фото
Джерело: "Суспільне Луцьк"

В Україні навіть на критично важливих підприємствах існує обмеження щодо бронювання  від мобілізації. Є певні категорії осіб, які не отримають відстрочку, навіть якщо на підприємстві передбачено бронювання. 

Таку відстрочку не зможе оформити працівник, який має дефіцитну військову спеціальність або ж якщо в нього вже є відстрочка з іншої причини. Кого ще і чому не можна забронювати від мобілізації, розповідає OBOZ.UA.

Що відомо

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. Є певні категорії осіб, на які поширюється право оформити бронювання на підприємстві, якщо для цього є всі підстави. Проте під таке право підпадає не кожен працівник, а лише чітко визначені категорії. Водночас у деяких випадках військовозобов'язаний не отримає відстрочку від мобілізації і його бронювання неможливе.

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Кому не дадуть відстрочку

Якщо у військовозобов'язаного вже є відстрочка.

Держава суворо забороняє оформлювати бронь тим громадянам, які вже користуються відстрочкою від мобілізації з інших причин. Наприклад, якщо співробітник уже має відстрочку, бо є студентом денної форми навчання, компанія не зможе його забронювати в цей період.

Ця вимога зазначена в офіційному листі Міністерства економіки від 08 березня 2022 року № 2714-20/9420-03.

Якщо в працівника є дефіцитна військово-облікова спеціальність.

Ще однією категорією осіб, хто не зможе отримати робочу бронь, є ті, хто має дефіцитну військово-облікову спеціальність. Перевірити її можна безпосередньо у своєму військовому квитку.

Правила, що забороняють відстрочку для таких кадрів, прописані в листі Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469.

До таких спеціальностей належать:

  • оператор бойових машин піхоти (код 121)
  • оператор бойових машин десанту (122);
  • танкіст, який спеціалізується на середніх танках (113) та танках із ракетно-гарматним озброєнням (117);
  • фахівець з гармат 152-мм (133);
  • самохідних гармат 152-мм (134);
  • самохідних гармат від 76-мм до 130-мм (136) та протитанкових гармат (137);
  • снайпер (110);
  • експерт з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами (065) і зенітними ракетами малої дії (071).

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у жовтні 2026 року в Україні мобілізація триває за встановленими правилами. Водночас є військовозобов'язані, яких не можуть призвати, а також ті, хто за певних умов має право на відстрочку – зокрема, через вік, стан здоров'я, сімейні обставини чи роботу.

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