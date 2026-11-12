Бачу невеликі хвилі інформаційних атак на командувача Сил ТРО генерала Плахуту. Не берусь стверджувати, що стоїть за ними, але складається враження, що йдеться не лише про оцінку ефективності командування, а й про боротьбу за вплив.

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Тільки не всі розуміють, що військова влада – це додаткові обовʼязки, а не преференції.

Не можу обʼєктивно оцінювати Ігоря Вікторовича як командувача ТРО, оскільки мій шлях у ТРО закінчився того самого дня, коли й розпочався, 24 лютого, коли командир 156-го батальйону відмовився давати мені зброю. Але можу напевно сказати багато хорошого про Плахуту, як про людину.

З перших днів повномасштабного вторгнення генерал Плахута допомагав нашому підрозділу під час оборони Києва, особисто чергував на командному пункті й ділився досвідом, якого нам тоді бракувало.

Під час Запорізької кампанії Плахута продовжував підтримувати нас уже у складі ССД ССО, допомагаючи засобами, яких у нас фактично не було.

Як я вже сказав, я не можу обʼєктивно оцінити його як командувача ТРО, але можу напевно сказати, що, маючи в оперативному підпорядкуванні декілька бригад ТРО, ми ніколи не стикалися з тим, щоб командування Сил ТРО ставило палиці в колеса нашим новаторським підходам та їхньому впровадженню в цих підрозділах, більше того, командування сприяло своїми наказами про відхід від радянського рудименту у вигляді ппп і розвиток хорунжої служби.

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Безумовно, маю своє ставлення до проблем у ТРО. По суті, будучи легкою піхотою, бригади територіальної оборони нині виконують завдання нарівні з механізованими підрозділами Сухопутних військ. І це проблема, коріння якої лежить поза межами компетенції командування Сил територіальної оборони.

Не знаю, чи є Плахута найкращим командувачем для Сил ТРО. Більше того, не поділяю концепцію ТРО, яка існує станом на зараз, але точно знаю, що в найважчі для нас часи він був серед тих, хто не шукав причин відмовити, а знаходив можливості допомогти.

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Тому що генерал-майор Плахута – людина слова і діла.

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