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Коли вʼяне орхідея: простий спосіб врятувати рослину

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
444
Коли вʼяне орхідея: простий спосіб врятувати рослину
Орхідея. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Орхідея може почати в'янути навіть за регулярного догляду. Її листя втрачає пружність, квіти опадають, а нові бутони довго не з'являються. Проте це не завжди означає, що рослину вже неможливо врятувати.

Як пише Deccoria, одним із домашніх способів відновлення ослабленої орхідеї є використання звичайного аптечного перекису водню. Однак застосовувати його потрібно обережно, адже неправильна концентрація або тривалий контакт можуть пошкодити здорові тканини рослини.

Як врятувати коріння орхідеї

Однією з поширених причин в'янення орхідей є надмірний полив. Через постійну вологість корені починають загнивати й більше не можуть забезпечувати рослину необхідною кількістю води.

Насамперед обережно дістаньте орхідею з горщика та очистьте кореневу систему від старого субстрату. Особливу увагу приділіть середині кореневої грудки, де іноді залишається вологоємний матеріал, який затримує воду.

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Після цього промийте корені теплою водою та уважно їх огляньте. Здорові корені зазвичай пружні, сріблясто-сірі або зеленуваті. Натомість пошкоджені можуть бути коричневими, м'якими та слизькими.

Усі гнилі ділянки потрібно зрізати продезінфікованими ножицями до здорової тканини. При цьому не варто видаляти тверді повітряні корені, навіть якщо вони ростуть за межами горщика.

Як використовувати перекис водню

У матеріалі рекомендують приготувати спеціальний розчин із двох доступних компонентів:

  • 1 літра води;
  • 1 чайної ложки 3% перекису водню.

Автори методу радять занурити рослину в приготовлену суміш на 30 хвилин. Після цього орхідею пропонують помістити у прозору пластикову ємність із невеликою кількістю води, яка лише торкатиметься кінчиків коренів.

Водночас ефективність такого замочування для відновлення орхідей не має переконливого наукового підтвердження. Перекис має окиснювальні властивості, але також здатний пошкоджувати живі тканини. Тому безпечніше зосередитися на видаленні гнилі, забезпеченні доступу повітря до коренів і правильному поливанні. Особливо важливо не залишати воду в центрі розетки листя.

Якщо коренева система збереглася, листя може поступово повернути пружність. Проте відновлення залежить від ступеня пошкодження рослини й не завжди відбувається за один тиждень.

Коли пересаджувати орхідею

Після очищення коренів орхідею можна пересадити у свіжий, повітропроникний субстрат. Якщо коренів залишилося дуже мало, рослині можуть знадобитися особливі умови для їх відрощування.

Для пересаджування підійде готова суміш для орхідей на основі соснової кори. До неї також можна додати трохи перліту, кокосових чипсів або деревного вугілля.

Використовуйте горщик із дренажними отворами, щоб зайва вода не затримувалася біля коренів. Після пересаджування поставте орхідею у світле місце, захищене від прямих сонячних променів.

Поливайте рослину відповідно до стану субстрату та коренів, а не за суворим графіком. Важливо давати корі достатньо просихати між поливаннями. За сприятливих умов орхідея поступово відновить кореневу систему й згодом зможе знову зацвісти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яке домашнє добриво допоможе фіалкам зацвісти.

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