Коли вкривати полуницю на зиму: як захистити кущі

Полуниця вважається досить морозостійкою культурою, проте сувора зима може серйозно пошкодити її кореневу систему та молоді пагони. Особливо небезпечними є сильні морози без снігового покриву, а також різкі коливання температури.

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У регіонах із холодними зимами кущам може знадобитися додаткове укриття. Щоб полуниця добре перезимувала та наступного року дала щедрий урожай, необхідно правильно вибрати час і матеріали для захисту – розповідає OBOZ.UA.

Не поспішайте з утепленням грядок

Одна з найпоширеніших помилок городників – вкривати полуницю одразу після перших холодних ночей. Насправді рослинам потрібен певний час, щоб природним способом підготуватися до зими.

Найкраще проводити укриття після кількох легких заморозків, коли полуниця перейшла у стан спокою, а ґрунт стабільно охолов приблизно до 4 градусів або нижче.

Залежно від погодних умов в Україні цей період може припадати на кінець жовтня, листопад або навіть початок грудня. Орієнтуватися потрібно насамперед на температуру, а не на календар.

Якщо вкрити полуницю надто рано, під товстим шаром матеріалу може накопичуватися зайва волога. Це створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань і випрівання рослин.

Водночас затягувати до сильних безсніжних морозів також не варто, оскільки найбільше від холоду потерпають коренева шийка та корені, розташовані близько до поверхні землі.

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Що покласти на грядки, щоб мороз не пошкодив полуницю

Для зимового захисту найчастіше використовують натуральні матеріали, які допомагають зберігати стабільнішу температуру ґрунту.

Найкращі варіанти:

Солома. Один із найзручніших матеріалів для зимового мульчування. Вона створює пухкий теплоізоляційний шар і допомагає захистити рослини від морозу.

Один із найзручніших матеріалів для зимового мульчування. Вона створює пухкий теплоізоляційний шар і допомагає захистити рослини від морозу. Суха хвоя. Може слугувати додатковим укриттям, особливо якщо на ділянці є доступ до чистої соснової хвої.

Може слугувати додатковим укриттям, особливо якщо на ділянці є доступ до чистої соснової хвої. Сухе листя. Підходить для захисту грядок, якщо воно здорове й не заражене грибковими хворобами. Проте ціле листя деяких дерев може злежуватися, тому краще використовувати подрібнене.

Підходить для захисту грядок, якщо воно здорове й не заражене грибковими хворобами. Проте ціле листя деяких дерев може злежуватися, тому краще використовувати подрібнене. Біле агроволокно. Повітропроникний матеріал, який можна застосовувати для додаткового захисту посадок від холоду та вітру.

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Для солом'яного укриття зазвичай достатньо шару завтовшки приблизно 5–8 см. У холодніших регіонах він може бути більшим. Матеріал потрібно розподіляти рівномірно, не утрамбовуючи його.

Не варто використовувати поліетиленову плівку без належного провітрювання, оскільки під нею накопичується конденсат.

Три важливі справи перед зимовим укриттям

Перед тим як утеплити полуницю, грядки необхідно підготувати. Насамперед слід прибрати бур'яни, які конкурують із культурою за вологу та поживні речовини.

Далі потрібно уважно оглянути кущі. Здорове зелене листя восени краще залишити, адже воно допомагає рослині переносити холод. Натомість листки з вираженими ознаками захворювань варто обережно видалити, щоб зменшити ризик поширення інфекцій.

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Третій важливий момент – стан ґрунту. Якщо осінь видалася надзвичайно сухою, перед стійкими морозами грядки можна помірно полити. Проте у вологій землі додатковий полив не потрібен, оскільки надлишок води може спричинити загнивання коренів.

Також наприкінці осені не рекомендується застосовувати великі дози азотних добрив. Вони стимулюють ріст молодої зелені, яка не встигне зміцніти до морозів.

Які кущі потребують особливої уваги

Не вся полуниця однаково переносить зимові холоди. Найбільше ризикують молоді рослини, висаджені наприкінці літа або восени, адже їхня коренева система могла ще недостатньо розвинутися.

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Додаткового захисту потребують також ремонтантні сорти, які продовжували плодоносити до осені, та рослини на відкритих ділянках, де вітер здуває сніг.

Варто пам'ятати, що сніговий покрив є природним утеплювачем для полуниці. Якщо зима стабільно сніжна, він може забезпечити достатній захист. Натомість за частих відлиг і безсніжних морозів мульчування набуває особливого значення.

Навесні укриття потрібно своєчасно прибрати або розгорнути, коли ґрунт почне прогріватися, а з центру кущів з'явиться нове листя. Якщо залишити товстий шар соломи надовго, розвиток рослин може сповільнитися.

Правильно підібраний час укриття та помірний захист допоможуть полуниці пережити холодний сезон без значних пошкоджень і швидше відновити ріст із настанням тепла.

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