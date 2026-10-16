Коли в Україні відступлять дощі: синоптикиня розповіла про зміну погоди. Карта

В Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, очікується хмарна погода, періодично дощитиме та можливий туман. Температура повітря у більшості областей передбачається +10...+15 градусів.

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Проте вже з наступного тижня має потеплішати, а дощі припиняться. Таким прогнозом погоди поділилась синоптикиня Наталка Діденко в дописі на Facebook.

"Найближчі синоптичні вихідні в Україні будуть вологими, із періодичними дощами, хмарною погодою та туманами", – написала синоптикиня..

Погода в суботу, 17 жовтня

У суботу, за прогнозом Діденко, найбільш імовірними та навіть помірними очікуються дощі у південній частині України, на решті території буде або хмарно, або невеликі опади.

Найпрохолодніше буде у західних областях, вдень лише +7...+11 °, тим часом на сході очікується найтепліше – +18...+23 ° тепла. Загалом у більшості областей передбачається +10...+15 градусів.

Погода в неділю, 18 жовтня

За словами синоптикині, у неділю дощів побільшає і практично повсюди вони передбачаються від невеликих до помірних.

Температура повітря в неділю не зазнаватиме особливих коливань.

Погода в Києві

Для киян більш сприятливою буде погода у суботу, без істотних опадів, + 15 + 17 °, а в неділю пройде дощ, тому і відчуття свіжості посилиться.

На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.

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"Дочекаємося кращих синоптичних часів разом!" – написала синоптикиня

Прогноз погоди на 17 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 18 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Допис Наталки Діденко в Facebook. Джерело: Скриншот допису

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