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Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
504
Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз
Погода в Україні. Джерело: Рixnio

У листопаді в Україні поступово похолодає, а в деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. Так, у першій декаді місяця сніг може випасти місцями у західних областях.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, повідомляє NV. Вона додала, що у Карпатах сніговий покрив подекуди уже сягає понад 10 сантиметрів.

Коли чекати на сніг в Україні

"Якщо гірські райони вже зараз подекуди зі снігом, то у першій декаді листопада і по деяких західних областях опади можуть змінювати фазу (тобто переходити у сніг)", – наголосила синоптикиня, відповідаючи щодо вірогідності снігу на решті території нашої країни.

Птуха розповіла, що Укргідрометцентр надасть детальнішу інформацію про ймовірність снігопадів після уточнення прогнозу.

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Також вона поінформувала, що на початку листопада в Україні очікується поступове похолодання, а зимові погодні явища цілком можливі. Тим часом у високогірних районах Карпат сніговий покрив уже подекуди сягає 14 сантиметрів.

"Листопад – це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим’я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження", – зазначила метеорологиня.

Синоптикиня попередила про холодніші ночі та опади

За її словами, жовтень виявився значно теплішим за кліматичну норму. Середньодобові показники в більшості регіонів перевищували її на 3 – 7 градусів. Така погода протримається ще кілька днів, після чого в Україні поступово холодатиме.

У найближчі три доби вночі очікується +3 – +11 градусів, удень – +7 – +14, а на Закарпатті та півдні повітря прогріється до +17. Майже по всій країні буде хмарно, місцями пройдуть невеликі або помірні дощі.

З 29 жовтня опади поступово обмежаться південними та центральними областями, а надалі переважатиме похмура погода з проясненнями, місцями можлива мряка.

"Можуть бути і тумани, перенасичене вологою повітря, така класична осіння волога погода з тенденцією до певного зниження температури повітря", – пояснила Птуха.

Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

31 жовтня в Україні почне відчутніше холоднішати через надходження північного повітря. Невеликі дощі прогнозують у Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

Синоптикиня розповіла, що 1 листопада вночі температура становитиме +1 – +6 градусів, на півдні – до +10. Удень у західних, північних і більшості центральних областей очікується +5 – +10, а на півдні та південному сході – +9 – +14.

Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У Карпатах буде від -2 до +3 градусів, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Переважатиме хмарна погода з холодним північно-західним вітром, місцями дощитиме на заході країни, а також у Житомирській, Київській та Одеській областях.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.

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