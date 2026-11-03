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Коли святкують Третю Пречисту: дата у 2026 році

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
45
Коли святкують Третю Пречисту: дата у 2026 році
Третя Пречиста 2026 - дата Введення в храм Богородиці. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Введення до храму Пресвятої Богородиці у народі відоме як Третя Пречиста. Воно присвячене події з дитинства Діви Марії, яку батьки привели до Єрусалимського храму.

Із цим днем пов'язано чимало традицій та народних повір'їв. OBOZ.UA розповідає, коли відзначатимуть Третю Пречисту у 2026 році та що означає це свято.

Коли Третя Пречиста у 2026 році

У 2026 році Третю Пречисту святкуватимуть у суботу, 21 листопада. Саме на цю дату припадає Введення до храму Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар для нерухомих свят. Через це більшість традиційних дат змістилися на 13 днів.

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Раніше Введення святкували 4 грудня.

Що означає свято Введення до храму Пресвятої Богородиці

За церковним переданням, батьки Діви Марії, праведні Йоаким та Анна, тривалий час не могли мати дітей. Вони щиро молилися та пообіцяли присвятити майбутню дитину Богові.

Коли народилася Марія, подружжя вирішило виконати свою обітницю. У трирічному віці дівчинку привели до Єрусалимського храму, де вона мала виховуватися та присвятити себе духовному життю.

Згідно з переказами, маленька Марія самостійно піднялася сходами храму, де її зустрів первосвященник. Ця подія символізує початок особливого духовного шляху Богородиці та її майбутнього служіння Богові. Саме на її честь було встановлено церковне свято.

Чому свято називають Третьою Пречистою

Назва походить з українського народного календаря, у якому виділяють три великі Богородичні свята.

  • Перша Пречиста – Успіння Пресвятої Богородиці, 15 серпня за новим календарем.
  • Друга Пречиста – Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня.
  • Третя Пречиста – Введення до храму Пресвятої Богородиці, 21 листопада.

У давнину ці свята пов'язували не лише з церковними подіями, а й зі змінами пір року та сільськогосподарськими роботами. У народі навіть існувала приказка: "Перша Пречиста жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває".

Таким чином, Третю Пречисту вважали своєрідним початком зими, коли завершувалися осінні роботи й наставала пора холодів.

Традиції на Третю Пречисту

У день Введення до храму Пресвятої Богородиці віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться та звертаються до Божої Матері з проханнями про захист і благополуччя родини. Особливо часто Богородицю просять про здоров'я дітей, родинний мир і допомогу у складних життєвих обставинах.

Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, віряни також дотримуються відповідних духовних і харчових обмежень згідно з традицією своєї церкви.

У народі Третю Пречисту пов'язували з особливими звичаями. Зокрема, звертали увагу на те, хто першим переступить поріг оселі. Вважалося, що перший гість може принести родині щастя або невдачу на наступний рік.

Також за погодою цього дня намагалися передбачити, якою буде зима. Водночас ці прикмети належать до народних вірувань, а не церковних правил. Головне значення Третьої Пречистої – молитва, духовне очищення, добрі справи та турбота про близьких.

OBOZ.UA писав раніше про поради священника щодо посту та їжі на Різдвяний піст.

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