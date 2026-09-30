Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Коли садити озимий часник: місячний календар на жовтень

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Коли садити озимий часник: місячний календар на жовтень
Часник
Джерело: Pexels

Жовтень традиційно вважають одним із найкращих місяців для висаджування озимого часнику. Головне завдання городника – встигнути посадити зубчики так, щоб вони сформували коріння до морозів, але не почали активно проростати ще восени.

Під час вибору дати насамперед варто орієнтуватися на погоду та температуру ґрунту. Водночас чимало городників додатково користуються місячним календарем. OBOZ.UA розповідає, у які дати найкраще садити часник.

Місячний календар на жовтень 2026 року

У жовтні 2026 року для посадки озимого часнику можна розглядати періоди 1–9 та 27–31 жовтня, коли Місяць спадає. Натомість 10 жовтня припадає на молодик, а 26 жовтня – на повню. За традиційними рекомендаціями місячного календаря в ці дні городні роботи, пов’язані з посадкою, зазвичай відкладають.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 11,3 т.
Видиме невидиме – Гуцульщина: OBOZ.UA розповідає про унікальну косівську кераміку і легендарний косівський ринок. Відео
icon 11,3 т.
Видиме невидиме – Гуцульщина: OBOZ.UA розповідає про унікальну косівську кераміку і легендарний косівський ринок. Відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 4,8 т.
Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ
icon 4,8 т.
Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 2,2 т.
Не витратять зайвої копійки ні на себе, а тим більше на інших: 4 найжадібніші знаки зодіаку
icon 2,2 т.
Не витратять зайвої копійки ні на себе, а тим більше на інших: 4 найжадібніші знаки зодіаку

Втім, місячний календар не варто вважати головним орієнтиром. Значно важливіше, щоб часник встиг укоренитися до стійкого похолодання.

Фази Місяця протягом місяця розподіляються так:

  • 1–9 жовтня – спадний Місяць;
  • 3 жовтня – третя чверть;
  • 10 жовтня – молодик;
  • 11–25 жовтня – зростаючий Місяць;
  • 18 жовтня – перша чверть;
  • 26 жовтня – повня;
  • 27–31 жовтня – спадний Місяць.

Сприятливі дні для посадки озимого часнику

У жовтні можна виділити два основні періоди, які за місячним календарем підходять для висаджування озимого часнику.

1–9 жовтня. Це період спадного Місяця. Посадку можна проводити на початку місяця, якщо ґрунт уже достатньо охолов, а найближчим часом не прогнозують тривалого потепління.

Поспішати з висаджуванням також не варто. Якщо осінь залишається теплою, зубчики можуть не лише вкоренитися, а й пустити зелені пагони. Це знижує їхню стійкість до зимових морозів.

27–31 жовтня. Наприкінці місяця знову настає період спадного Місяця. Такі дати можуть підійти для регіонів із тривалою теплою осінню. Водночас важливо не відкладати посадку занадто довго, якщо вже очікуються стійкі заморозки.

У які дні краще не садити часник

За місячним календарем небажаними для посадки вважають 10 і 26 жовтня.

10 жовтня буде молодик, а 26 жовтня – повня. У традиційних посівних календарях ці фази Місяця часто радять залишати для відпочинку від посадкових робіт.

Однак це лише додатковий орієнтир. Якщо погодні умови в конкретному регіоні вимагають вис

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому не варто восени повністю прибирати з саду опале листя.

Схожі теми
Лайфхаки город-садовочігородрослини
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись