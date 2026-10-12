Коли садити озиму цибулю: найкращі дні у жовтні і листопаді

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакетУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. Подробиці"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська елітаПугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє""Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

Коли садити озиму цибулю: найкращі дні у жовтні і листопаді

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 117
Коли садити озиму цибулю: найкращі дні у жовтні і листопаді
Осіння посадка цибулі потребує вдумливого підходу. Джерело: Unsplash

Озима цибуля – чудове рішення для тих, хто хоче скоротити весняні клопоти на городі ще й отримати урожай раніше. А підзимова посадка овочу може виявитись справою дійсно нескладною, якщо дотриматись кількох правил.

Головний фокус тут у тому, щоб вгадати з моментом: сіянка має встигнути пустити коріння і зачепитися за землю, але ні в якому разі не вигнати зелені стрілки до перших морозів. І деякі городники, вираховуючи ідеальний момент, звіряються з місячним календарем. Які дати для посіву озимої цибулі будуть вдалими до кінця осені, розповіло видання VSN. А також дало кілька порад, як зробити все правильно.

Жовтневі дні для посадки

Деякі городники вважають, що під час вибору моменту для посадки озимої цибулі важливо враховувати фазі Місяця. У жовтні вони розподіляться так:

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 20,4 т.
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео
icon 20,4 т.
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 11,1 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
icon 11,1 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 6,7 т.
"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова
icon 6,7 т.
"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова
  • до 9 жовтня – Місяць спадає;
  • 10 жовтня – молодик;
  • 11-25 жовтня – Місяць зростає (18 жовтня – перша чверть);
  • 26 жовтня – повня;
  • 27-31 жовтня – Місяць спадає.

Згідно з традиційними порадами місячного календаря, для роботи з озимою цибулею найкраще підходять періоди до 9 числа, а також останні дні місяця – з 27 по 31 жовтня. Тобто у періоди спадного Місяця. Сам день повні (26 жовтня) зазвичай вважається невдалим для будь-яких посадок.

Однак сліпо слідувати календарю не варто. Якщо жовтень видався аномально теплим, поспішати із закладанням сіянки в землю не слід: цибуля має встигнути сформувати кореневу систему, але не повинна активно нарощувати зелене перо перед зимою.

Коли садити озиму цибулю: найкращі дні у жовтні і листопаді

Правильно посіяна восени цибуля дасть ранній і щедрий урожай. Джерело: Unsplash

Листопадові орієнтири

Останній місяць осені принесе такі зміни місячних фаз:

  • 1 листопада – остання чверть;
  • 1-8 листопада – Місяць спадає;
  • 9 листопада – молодик;
  • 10-23 листопада – Місяць зростає (17 листопада – перша чверть);
  • 24 листопада – повня;
  • 25-30 листопада – Місяць спадає.

За місячним календарем для посадки цибулі можна орієнтуватися на 1-8 та 25-30 листопада. А от 9 листопада (молодик) та 24 листопада (повня) посадкові роботи традиційно відкладають.

Проте в листопаді ще важливіше стежити за погодою. Якщо ґрунт уже промерзає або очікується різке похолодання, відкладати посадку заради певної фази Місяця не варто.

Як обрати правильний момент

Для озимої цибулі важливо, щоб до стабільних морозів залишався час на укорінення. Ось на що варто звернути увагу:

  • Якщо восени тримається тривале тепло, посадку краще відкласти, аби цибулини не почали активно проростати.
  • Надто пізня посадка у холодний і промерзлий ґрунт ускладнить укорінення.
  • Перед посадкою варто підготувати грядку на добре освітленому місці з пухким ґрунтом і без застою води.
  • Сіянку висаджують у борозенки та засипають землею; за сухої погоди ґрунт злегка зволожують, але не перезволожують.

Що важливіше за фази Місяця

Місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир, якщо ви звикли планувати городні роботи за фазами Місяця. Однак успішна зимівля озимої цибулі значно більше залежить від правильно вибраного терміну посадки, стану ґрунту, сорту та погодних умов.

Тому навіть якщо календар показує сприятливий день, а на вулиці незвично тепло, поспішати з посадкою не потрібно. І навпаки – якщо погода погіршується, не варто чекати конкретної дати з місячного календаря.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які трави та овочі можна вирощувати взимку вдома.

Схожі теми
Лайфхаки город-садовочірослинигородосіньмісячний календар
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись