Коли повістку поштою вважають доставленою і що загрожує за її ігнорування: пояснення

В Україні повістку від територіального центру комплектування можуть вважати врученою навіть тоді, коли людина фактично не забрала листа з пошти. Такий механізм передбачає урядова постанова №560, яка визначає порядок поштового оповіщення військовозобов'язаних.

Відео дня

Юридичним підтвердженням доставки може стати відмітка поштового оператора про відмову отримати відправлення або відсутність адресата за місцем проживання. Як працює ця процедура та які наслідки може мати ігнорування повістки, пояснили в Сумському ТЦК та СП.

Як надсилають повістки поштою

Територіальні центри комплектування надсилають повістки виключно рекомендованими листами. До відправлення додають опис вкладеного та повідомлення про вручення.

Лист направляють за адресою, яка відома ТЦК. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані, повістку можуть надіслати за місцем офіційної реєстрації, навіть якщо фактично людина там уже не проживає.

Після надходження листа до поштового відділення працівник має зателефонувати отримувачу або залишити паперове сповіщення в його поштовій скриньці. Від моменту отримання такого повідомлення людина має три робочі дні, щоб забрати відправлення.

Саме сповіщення про надходження листа ще не означає, що повістку вручено. Юридичне значення мають подальші дії отримувача та відмітки поштового оператора.

У яких випадках повістку вважають врученою

Законодавчий механізм передбачає три ситуації, за яких оповіщення вважається успішним.

РЕКЛАМА

Перший випадок – людина особисто приходить до поштового відділення та забирає рекомендований лист. Датою вручення тоді вважається день, коли відправлення видали отримувачу.

Другий – громадянин приходить на пошту, але відмовляється отримувати лист. У такому разі датою вручення стає день, коли працівник пошти зафіксував відмову в системі.

Третій випадок – людина не забирає лист протягом трьох робочих днів після отримання сповіщення. Тоді поштар робить відмітку про відсутність адресата, конверт повертають до ТЦК, а дата проставлення відповідного штампа вважається днем вручення повістки.

Головні історії дня

Що буде, якщо не забирати лист із ТЦК

Важливо розрізняти дату вручення повістки та дату, коли військовозобов'язаний має з'явитися до територіального центру комплектування. Вони не збігаються: конкретний час і день явки зазначають безпосередньо в повістці.

Тому відмова від отримання листа або його незабрання не звільняє від статусу оповіщеної особи. Навіть якщо людина фактично не бачила документа, за встановлених умов повістку можуть вважати врученою.

Через це військовозобов'язаний ризикує не знати, на яку саме дату призначена явка до ТЦК, і пропустити її. Ігнорування виклику може призвести до штрафу.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні знову змінили правила бронювання. Його автоматично продовжать для працівників критично важливих підприємств, термін дії статусу яких завершується в листопаді-грудні 2026 року. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 1 лютого 2027-го, поки уряд переходить на оновлені правила визначення критичності бізнесу. Водночас підприємства повинні будуть підтвердити важливість своєї діяльності для економіки, обороноздатності або життєзабезпечення населення та відповідати одній із 13 визначених критичних сфер.