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Коли починається Різдвяний піст у 2026 році: дата

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
228
Коли починається Різдвяний піст у 2026 році: дата
Хоча Різдвяний піст не такий суворий, як Великий, все ж він пов'язаний із серйозними обмеженням в їжі. Джерело: Stefan Tomic

У православних християн підготовка до Різдва стартує не з прикрашання ялинки, а з Різдвяного посту. І через зміну Православною церквою України календаря на новоюліанський, його дати дещо змістились.

OBOZ.UA розповідає, коли тепер починається Різдвяний піст і скільки він триває. А також якими є правила харчування у цей період і як правильно відзначати свята, які на нього випадають.

Скільки триватиме Різдвяний піст 2026

За новим церковним календарем Різдвяний піст розпочинається з 15 листопада і триває до 24 грудня включно. У народі піст називають Пилипівкою – на честь апостола Пилипа, день пам’яті якого передує його початку. Протягом 40 днів християни готуються до одного з найважливіших свят церковного року.

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Зауважимо, що за старим календарем цей період починався 28 листопада і тривав до 6 січня включно. Деякі релігійні громади в Україні досі дотримуються посту саме у ці дні.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році: дата

Різдвяний Святвечір також є пісним святом. Джерело: Unsplash

Різдвяний піст вважається м’якшим за Великий, який передує Великодню. Хоча повне обмеження так само накладається на м’ясо, яйця та молочні продукти, а також алкоголь, вимоги до споживання риби та олії в цей час не такі суворі.

Так рибні страви та їжу з олією можна споживати кожних вихідних, а також на свята. Зокрема у такі урочисті дати:

  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 6 грудня – день святителя Миколая Чудотворця.

Посту перед Різдвом можна не дотримуватись дітям та людям похилого віку, вагітним жінкам та матерям, що годують немовля грудьми. Також церква дозволяє вживати скоромне людям з хронічними захворюваннями та іншими медичними обмеженнями, військовослужбовцям, особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій, та людям, котрі виконують важку фізичну роботу, перебувають у дорозі або опинилися в складних обставинах. Вірянам, які можуть скористатись цим послабленням все ж рекомендують проконсультуватися зі своїм священником. А охочим тримати піст – з лікарем.

Що їдять на Святвечір

Головна урочиста подія різдвяних святкувань – Святвечір, який відзначають 24 грудня, теж випадає на період посту. Саме тому традиційна родинна вечеря має складатись виключно з пісних страв. Зазвичай весь день перед цим православні утримуються від їжі, а з появою на небі першої зірки сідають за стіл, де на них вже чекають кутя, узвар, пісний борщ, голубці з грибами, вареники з картоплею та грибами, приправлені олією, квашена капуста, різні салати тощо.

Піст завершується уже безпосередньо у день Різдва – 25 грудня. В цю дату всі харчові обмеження знімаються.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які церковні свята відзначатиме Україна у листопаді 2026 року.

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