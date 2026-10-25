Коли обрізати виноград перед зимою: поради для новачків

Осінній догляд за виноградом передбачає не лише підготовку до морозів, а й правильне обрізання пагонів. Проте невчасна обрізка може послабити кущ і зробити його вразливішим до зимових холодів.

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Особливо обережними варто бути з молодими саджанцями, які ще не встигли добре вкоренитися. Коли найкраще братися за секатор і яких помилок уникати, розповідає Trojmiasto.pl.

Коли найкраще обрізати виноград восени

Оптимальним періодом для осіннього обрізання винограду вважається друга половина жовтня та листопад. Однак поспішати не варто, адже точний час залежить від погоди та завершення вегетації.

Головний орієнтир – повне опадання листя. Це свідчить про перехід рослини до стану спокою. Пагони на цей момент мають припинити активний ріст і достатньо здерев'яніти.

Занадто раннє обрізання може порушити природну підготовку винограду до зимівлі. Водночас надмірне вкорочення лози напередодні сильних морозів збільшує ризик пошкодження рослини холодом.

Для роботи потрібно обирати сухий день із плюсовою температурою. Не рекомендується обрізати виноград під час дощу, туману чи морозу. Надмірна вологість підвищує ризик розвитку грибкових захворювань, а промерзла деревина стає крихкою та легко пошкоджується.

Які пагони винограду потрібно видалити перед зимою

Осіннє обрізання насамперед має санітарний характер. Його завдання – позбавити рослину пошкоджених і непотрібних частин, не послаблюючи кущ перед холодами.

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Перед зимою варто прибрати:

Хворі пагони , зокрема уражені борошнистою росою, сірою гниллю та іншими грибковими захворюваннями.

, зокрема уражені борошнистою росою, сірою гниллю та іншими грибковими захворюваннями. Сухі й поламані гілки , які вже не зможуть нормально розвиватися.

, які вже не зможуть нормально розвиватися. Тонкі зелені прирости , що не встигли здерев'яніти.

, що не встигли здерев'яніти. Зайві пагони, які загущують кущ, перехрещуються або заважають його укриттю.

Для обрізання потрібно використовувати гострий і продезінфікований секатор. Тупий інструмент може розчавлювати тканини та залишати нерівні зрізи, через які легше проникають збудники захворювань.

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Важливо також не обрізати всі пагони до однакової довжини. Спосіб формування винограду залежить від сорту та конструкції опори, на якій він росте.

Чи потрібно обрізати молодий виноград восени

Молоді кущі потребують особливо обережного догляду. Виноград першого та другого року після посадки краще не піддавати сильному осінньому обрізанню, адже рослина ще формує кореневу систему та пристосовується до умов вирощування.

Також варто бути обережними із сортами, які погано переносять низькі температури. Сильне вкорочення пагонів перед зимою може підвищити ризик їхнього вимерзання.

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Досвідчені садівники радять основне формувальне обрізання переносити на кінець зими або ранню весну. Восени можна обмежитися очищенням куща від пошкоджених частин та залишити запас довжини пагонів на випадок морозів.

Як захистити виноград після обрізання

Навіть правильно проведена процедура не гарантує, що рослина легко перенесе зиму. Морозостійкість залежить від сорту, віку куща, визрівання деревини та місцевих погодних умов.

Для додаткового захисту біля основи винограду можна сформувати невеликий земляний горбик. Пагони морозочутливих сортів за потреби знімають з опор, обережно пригинають до землі та вкривають соломою, агроволокном або іншим придатним матеріалом.

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Водночас укриття не повинно накопичувати надлишкову вологу, інакше під ним можуть виникнути сприятливі умови для загнивання рослини.

Що робити, якщо не встигли обрізати виноград восени

Якщо до настання стійких морозів обрізати виноград не вдалося, краще відкласти процедуру до кінця зими або початку весни. Намагатися вкоротити промерзлі пагони не потрібно, оскільки це може призвести до пошкодження деревини.

Весняне обрізання бажано провести до початку активного сокоруху. Якщо запізнитися, на зрізах може з'явитися рідина – явище, відоме як "плач лози".

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