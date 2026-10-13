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Коли День зимового сонцестояння: точна дата у 2026 році

Аліна МілсентАліна Мілсент
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Коли День зимового сонцестояння: точна дата у 2026 році
Зимове сонцестояння. Джерело: Unsplash

Зимове сонцестояння – особлива астрономічна подія, яка знаменує найкоротший день і найдовшу ніч року в Північній півкулі. Саме після нього тривалість світлового дня починає поступово збільшуватися.

Здавна цей період пов'язували з відродженням природи та перемогою світла над темрявою. Хоча попереду ще кілька місяців холодів, Сонце щодня дедалі довше залишатиметься над горизонтом. OBOZ.UA розповідає, на яку дату припадає зимове сонцестояння у 2026 році, чим пояснюється це природне явище та коли день почне прибувати.

Коли буде зимове сонцестояння у 2026 році

У 2026 році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня, у понеділок. Його точний астрономічний момент припадає на 22:50 за київським часом.

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Цього дня Сонце перебуватиме над горизонтом найменшу кількість часу за весь рік. Зокрема, у Києві світловий день триватиме приблизно 8 годин: світанок настане близько 07:55, а захід Сонця – о 15:56.

Уже наступними днями тривалість денного освітлення почне зростати. Спочатку різниця вимірюватиметься ліченими секундами, але згодом стане відчутнішою.

Чому відбувається зимове сонцестояння

Зміна тривалості дня і ночі пов'язана з нахилом земної осі та рухом нашої планети навколо Сонця. Вісь Землі відхилена приблизно на 23,5 градуса від перпендикуляра до площини її орбіти. Через це впродовж року сонячні промені освітлюють Північну та Південну півкулі під різними кутами.

Наприкінці грудня Північна півкуля найбільше відвернена від Сонця. Воно підіймається відносно низько над горизонтом, а його денна траєкторія стає найкоротшою.

У момент грудневого сонцестояння Сонце досягає крайнього південного положення на небесній сфері. Після цього напрямок його видимого річного переміщення змінюється, а дні в Північній півкулі поступово довшають.

Цікаво, що для жителів Південної півкулі все відбувається навпаки: 21 грудня там настає літнє сонцестояння, а світловий день є найдовшим у році.

Коли почне збільшуватися день після зимового сонцестояння

Поступове збільшення світлового дня розпочнеться після 21 грудня 2026 року. Проте в перші дні помітити різницю без спеціальних вимірювань буде практично неможливо. Наприклад, у Києві 22 грудня тривалість дня майже не відрізнятиметься від попередньої доби. Натомість наприкінці місяця світловий день уже буде на кілька хвилин довшим.

Є ще одна цікава особливість: найраніший захід і найпізніший схід Сонця не збігаються із зимовим сонцестоянням. Причина полягає в особливостях земної орбіти та різниці між сонячним і календарним часом.

Варто також пам'ятати, що збільшення тривалості дня не означає негайного потепління. Через поступове охолодження земної поверхні та атмосфери найнижчі температури зазвичай спостерігаються вже після сонцестояння.

Традиції та значення зимового сонцестояння

Упродовж тисячоліть люди надавали зимовому сонцестоянню символічного значення. Повернення Сонця асоціювалося з надією, відновленням життєвих сил і початком нового природного циклу.

У різних культурах цю подію супроводжували обряди, святкові вогнища та звичаї, покликані вшанувати світло. Для землеробських народів вона також була важливим орієнтиром у річному календарі.

Сьогодні зимове сонцестояння насамперед є астрономічною межею, що позначає початок астрономічної зими в Північній півкулі. Водночас ця дата зберігає своє символічне значення: після найдовшої ночі року світловий день знову починає прибувати, наближаючи прихід весни.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як підготуватися до переведення часу та як легше адаптуватися до нього.

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