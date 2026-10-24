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Коли День гідності і свободи в Україні: що це за свято

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
360
Коли День гідності і свободи в Україні: що це за свято
День гідності і свободи. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Щороку в листопаді Україна відзначає День гідності та свободи – пам'ятну дату, присвячену двом важливим подіям новітньої історії країни. Йдеться про Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію гідності 2013–2014 років.

Обидві розпочалися з масових протестів і були пов'язані з боротьбою українців за свої права та демократичні принципи. Про історію та значення свята розповідає OBOZ.UA.

Коли відзначають День гідності та свободи

День гідності та свободи відзначають 21 листопада. У 2026 році ця дата припадає на суботу.

Офіційно свято встановили 13 листопада 2014 року указом президента України № 872/2014. Його метою стало вшанування учасників двох революцій, які відбулися після проголошення незалежності України.

Раніше, з 2005 року, в Україні існував День Свободи, який відзначали 22 листопада на честь початку Помаранчевої революції. У 2011 році його об'єднали з Днем Соборності, а після подій Євромайдану встановили нову пам'ятну дату – 21 листопада.

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Історія Дня гідності та свободи

Помаранчева революція розпочалася 22 листопада 2004 року, коли українці вийшли на масові акції протесту через фальсифікації під час другого туру президентських виборів. Центром протестів став майдан Незалежності в Києві. Акції тривали кілька тижнів і завершилися призначенням повторного голосування другого туру, за результатами якого президентом України став Віктор Ющенко.

Через дев'ять років, 21 листопада 2013 року, в Києві розпочався Євромайдан. Причиною стало рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Спочатку демонстрації мали мирний характер. Однак після силового розгону протестувальників у ніч на 30 листопада акції набули значно більшого масштабу. Учасники вимагали відповідальності за застосування сили, відставки уряду та політичних змін.

Найтрагічнішими стали події 18–20 лютого 2014 року, коли в центрі Києва загинули десятки протестувальників. Загиблих учасників Революції гідності вшановують як Героїв Небесної Сотні.

Як відзначають День гідності та свободи в Україні

Щороку 21 листопада в Україні проводять пам'ятні та просвітницькі заходи, присвячені подіям двох революцій.

У Києві люди традиційно приносять квіти та запалюють лампадки на Алеї Героїв Небесної Сотні. У музеях і культурних закладах організовують тематичні виставки, документальні кінопокази та зустрічі з учасниками Майданів.

У школах проводять уроки історії, присвячені подіям 2004 та 2013–2014 років. Також відбуваються публічні обговорення, лекції та презентації історичних матеріалів.

В умовах повномасштабної війни значення цього дня пов'язане не лише зі спогадами про минулі революції. Він також нагадує про незалежність України, громадянські права та цінності, які українці продовжують захищати.

OBOZ.UA раніше публікував календар церковних свят на листопад-2026.

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