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Коли Чорна пʼятниця в Україні: дата у 2026 році

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Коли Чорна пʼятниця в Україні: дата у 2026 році
Чорна п'ятниця. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Наприкінці листопада магазини традиційно запускають одні з найбільших розпродажів року. Чорна п’ятниця давно стала звичною і для українських покупців, хоча сама традиція виникла у США.

OBOZ.UA розповідає, що у 2026 році Чорна п’ятниця припадає на 27 листопада. Саме ця дата вважається основною для Black Friday цього року.

Чому дата щороку змінюється

Чорна п’ятниця не має фіксованого числа. Її проводять наступного дня після американського Дня подяки, який відзначають у четвертий четвер листопада.

У 2026 році День подяки припадає на 26 листопада, тому вже наступного дня, у п’ятницю 27 листопада, розпочинається традиційний період великих розпродажів.

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Що зазвичай купують на Чорну п’ятницю

Розпродажі можуть охоплювати практично всі популярні категорії товарів. Найчастіше акційні пропозиції з’являються на:

  • смартфони, ноутбуки та іншу електроніку;
  • побутову техніку;
  • одяг і взуття;
  • косметику та парфумерію;
  • товари для дому;
  • дитячі товари;
  • книги та подарунки.

Конкретний розмір знижки кожен продавець визначає самостійно, тому одна й та сама річ у різних магазинах може коштувати по-різному.

Як не купитися на несправжню знижку

Готуватися до Black Friday краще заздалегідь.

Якщо ви вже знаєте, що хочете придбати, варто перевірити звичайну ціну товару ще до початку акцій. Так буде простіше зрозуміти, чи справді магазин знизив вартість, а не просто додав перекреслену "стару" ціну.

Корисно також порівнювати пропозиції кількох продавців і звертати увагу не лише на відсоток знижки, а на кінцеву суму.

Звідки взялася назва "Чорна п’ятниця"

Найвідоміше пояснення пов’язане з американською Філадельфією. У середині XX століття поліція почала використовувати назву Black Friday для п’ятниці після Дня подяки, коли місто переповнювали покупці та туристи, а на дорогах виникали масштабні затори.

Згодом вислів утратив негативний відтінок і став асоціюватися насамперед із сезонними розпродажами.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, які хитрощі використовують продавці на Чорну п’ятницю.

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