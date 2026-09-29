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Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
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Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати
Магнітні бурі в жовтні
Джерело: Freepik

На основі свіжого прогнозу Центру прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC) стала відома геомагнітна ситуація на початок і середину жовтня 2026 року. Фахівці відзначають кілька періодів підвищеної активності, коли індекс Kp підніметься до небезпечного рівня.

Найризикованішим днем у жовтні стане 22 жовтня. Про це йдеться на сайті Центру прогнозування космічної погоди США.

Прогноз геомагнітної активності

Згідно з даними космічних спостережень, геомагнітна ситуація протягом місяця буде неоднорідною:

1-3 жовтня: Спокійний період. Індекс Kp утримається на мінімальній позначці 2.

4-6 жовтня: Перше помітне посилення активності. Індекс Kp зросте до 4 (невеликі збурення / активна магнітосфера).

7-8 жовтня: Поступовий спад. Індекс Kp знизиться до 3.

9-20 жовтня: Тривалий період геомагнітного затишшя. Значення Kp коливатимуться на безпечному рівні 2-3.

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21 жовтня: Зростання активності. Індекс Kp досягне 4.

22 жовтня: Найнебезпечніший день місяця. Очікується повноцінна магнітна буря (індекс Kp 5).

23-24 жовтня: Стабілізація ситуації. Рівень активності знизиться до Kp 4.

Найнебезпечніші дати місяця

Найпотужніша магнітна буря очікується 22 жовтня. Цього дня індекс Kp досягне позначки 5, що відповідає геомагнітній бурі рівня G1. У цей час метеозалежні люди можуть відчувати нездужання, головний біль та занепад сил.

Крім того, варто звернути увагу на періоди 4–6 жовтня та 21, 23–24 жовтня. У ці дати фіксується підвищений індекс Kp 4, що свідчить про нестабільний стан магнітосфери Землі.

Як поліпшити самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у метеозалежних людей. Найпоширеніші симптоми: головний біль, слабкість, безсоння, дратівливість, зниження концентрації уваги, підвищення артеріального тиску або загострення хронічних захворювань.

Дотримання елементарних правил допоможе поліпшити самопочуття під час магнітної бурі. При цьому не обов’язково вдаватися до певного лікування, важливо лише дотримуватися розміреного ритму життя.

Режим і розслаблення

Спіть не менше 7–8 годин, бажано лягати й вставати в один і той самий час. Більше відпочивайте, уникайте перевтоми. Займайтеся дихальними вправами, йогою або медитацією. Обмежте стресові ситуації – вони можуть погіршити симптоми.

Харчування та вода

Пийте більше води (1,5–2 л/добу), щоб підтримати тиск і обмін речовин. Вживайте легку їжу, багату на калій і магній: банани, курагу, горіхи, вівсянку, зелень. Обмежте вживання кави, алкоголю, жирної та солоної їжі.

Фізична активність

Легкі прогулянки на свіжому повітрі (особливо вранці). Уникайте інтенсивних тренувань – організму потрібен відпочинок.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що в травні ракета Vega C вивела на орбіту європейсько-китайський супутник SMILE, який досліджуватиме космічну погоду. Місія пройшла за планом – приблизно через 56 хвилин після старту триступенева ракета-носій вивела його на кругову орбіту на висоті 707 кілометрів над Землею.

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