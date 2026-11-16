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Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,3 т.
Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати
Коли очікуються магнітні бурі в листопаді. Джерело: pexels

У листопаді 2026 року прогноз геомагнітної активності змінився: після початкових розрахунків без магнітних бур науковці передбачили кілька періодів збурень. Магнітні бурі рівня G1 очікуються 17, 18, 27 та 28 листопада.

Водночас упродовж більшої частини місяця геомагнітна обстановка має залишатися спокійною, а сильних штормів не прогнозують. Про це свідчать оновлені розрахунки вчених Центру прогнозування космічної погоди.

Коли очікуються магнітні бурі в листопаді

Початковий прогноз на останній місяць осені був оптимістичним: магнітних бур не передбачали, а збурення з мінімальним впливом на Землю мали бути нечисленними.

Однак після оновлення розрахунків науковці спрогнозували магнітні бурі рівня STORM G1 на такі дати:

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  • 17 листопада;
  • 18 листопада;
  • 27 листопада;
  • 28 листопада.

Сильніші магнітні бурі, за попередніми даними вчених, не очікуються.

Які дні будуть із мінімальними геомагнітними збуреннями

За прогнозом, збурення з мінімальним впливом на Землю очікувалися 1, 9, 17 та 18 листопада.

Водночас до цього переліку після оновлення розрахунків додалися ще чотири дати: 16, 20, 21 та 26 листопада.

Протягом 6–8 листопада Землю вже накривала магнітна буря рівня G1. Надалі, за останніми розрахунками науковців, геомагнітна ситуація має відповідати попередньому прогнозу: нових сильних бур або додаткових збурень із мінімальним впливом не очікується.

Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Магнітні бурі в листопаді 2026. Джерело: pexels

Що означають рівні магнітних бур G1 та К-індекс

G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі за шкалою від 1 до 5. Він відповідає К-індексу, якщо до показника G додати чотири одиниці. Наприклад, магнітна буря рівня G1 відповідає К-індексу 5.

К-індекс використовують фахівці для позначення інтенсивності магнітних бур. Геомагнітну активність за цією шкалою вимірюють від 0 до 9.

Водночас сонячна активність постійно змінюється, тому прогнози можуть оновлюватися. Рекомендується стежити за показниками сонячних спалахів і геомагнітних бур, а також уважно ставитися до власного здоров'я.

Як зменшити вплив магнітних бур

Під час періодів геомагнітної активності варто дотримуватися режиму сну та спати не менше восьми годин на добу. Також важливо підтримувати водний баланс і протягом дня пити достатньо чистої води.

Крім того, рекомендується переглянути щоденний раціон, віддавати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Які дні будуть із мінімальними геомагнітними збуреннями. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в листопаді очікується ще кілька періодів посилення геомагнітної активності. Зокрема, 17–18 листопада K-індекс може підвищитися до 4. Водночас у решту днів місяця суттєвих збурень не очікується – геомагнітна обстановка переважно залишатиметься спокійною або слабко збуреною.

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