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Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
147
Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати
Магнітні бурі в листопаді. Джерело: Freepik

Листопад 2026 року принесе мінливу геомагнітну обстановку. Підвищена геомагнітна активність очікується вже на початку листопада.

Ще одна хвиля підвищення геомагнітної активності прогнозується наприкінці місяця. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Загальний прогноз космічної погоди

Попередній прогноз сонячної активності та можливих збурень магнітного поля Землі на останній місяць осені показав відносно спокійну ситуацію з магнітними бурями. Згідно з прогнозом космічної погоди, опублікованим NOAA, на початку місяця очікується підвищена геомагнітна активність із показником Kp-індексу на рівні 4-5. Це вказує на ймовірність слабких магнітних бур або помірних збурень.

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Надалі ситуація стабілізується, однак упродовж місяця прогнозуються нові періоди коливань. З огляду на представлені значення Planetary A Index і Largest Kp Index, особливу увагу варто звернути на такі дні листопада:

1 листопада: Kp-індекс сягає позначки 4. Можливі невеликі геомагнітні збурення, здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

9 листопада: Kp-індекс підвищується до 4. Очікується короткочасне посилення геомагнітної активності.

17-18 листопада: У середині місяця прогнозується ще одна хвиля підвищення Kp-індексу до 4. У ці дні показники планетарного A-індексу сягають 20, що свідчить про посилення сонячного вітру.

В інші дні місяця показники Kp-індексу будуть перебувати на спокійному або слабо збуреному рівні.

Як покращити самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у метеозалежних людей. Найчастіші симптоми: головний біль, слабкість, безсоння, дратівливість, зниження концентрації, підвищення артеріального тиску або загострення хронічних хвороб.

Дотримання елементарних правил допоможе покращити самопочуття під час магнітної бурі. При цьому не обов’язково вдаватися до певного лікування, важливо лише дотримуватися розміреного темпу життя.

Режим і розслаблення

Спіть не менше 7-8 годин, бажано лягати й вставати в один і той самий час. Більше відпочивайте, уникайте перевтоми. Займайтеся дихальними вправами, йогою або медитацією. Обмежте стресові ситуації – вони можуть погіршити симптоми.

Харчування і вода

Пийте більше води (1,5–2 л/добу), щоб підтримати тиск і обмін речовин. Вживайте легку їжу, багату на калій і магній: банани, курагу, горіхи, вівсянку, зелень. Обмежте каву, алкоголь, жирну й солону їжу.

Фізична активність

Легкі прогулянки на свіжому повітрі (особливо вранці). Уникайте інтенсивних тренувань – організму потрібен спокій.

Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Дія магнітних бур. Джерело: meteoagent.com

Як писав OBOZ.UA, у травні 2026 року Європа та Китай вивели на орбіту супутник SMILE, призначений для дослідження космічної погоди. Апарат вивчатиме вплив сонячного вітру на Землю, що допоможе вченим краще зрозуміти природу сонячних і геомагнітних бур.

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здоров'яМагнітна буряСонцекосмос
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