Дослідник з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана Ульріх Гофмейстер опублікував статтю "Колоніалізм чи колонізація? Або чому відмінності між Україною і Середньою Азією мають значення".

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Головна думка: Росія стирала відмінності між росіянами і українцями, а не підкреслювала їх. З огляду на це Україна більше подібна до Ірландії, яка не є класичною колонією, аніж до Туркестану. На думку Гофмейстера, "колоніалізм" як "правління відмінностей" можна розширити так, що воно включатиме відносини між культурно спорідненими країнами, такими як Росія та Україна. Однак у такому разі поняття "колоніалізму" втрачає свою аналітичну цінність.

Як свідчить порівняння з Центральною Азією, російське правління не було однаковим у різних частинах імперії. Туркестан та Україна знаменують собою два дуже різні пункти в широкому спектрі рос. імперського правління. Якщо імперський уряд у Туркестані встановив режим, основою якого було повсюдне розмежування між "росіянами" та "корінними жителями", ситуація в Україні здебільшого була зовсім іншою.

Тут ця різниця не була інституціоналізована, навпаки, заперечувалася протягом тривалого часу. Українці дедалі частіше зазнавали спроб насильницької русифікації. Тому не статус України як колонії, а радше відсутність визнання України як незалежної нації з власною мовою, політичними традиціями та ідентичністю лежала в основі повномасштабної агресивної війни Росії з 2022 року. Хоча Україна була місцем російської колонізації, це не призвело до колоніалізму.

Мені такий спосіб мислення видається все ж вразливим.

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По-перше, Україна і Росія не є у всі часи культурно спорідненими країнами. Це головна хиба статті. Україна виступила в ролі культурного донора Рос. імперії як європейської держави. Щоб завуалювати цей факт, Росія почала русифікувати всі українські еліти, саме тому вона стирала відмінності. Якби вона їх не стирала, Київ не став би початком Рос. імперії. Не українські еліти і не українські маси здійснювали колонізацію. Її здійснювали піддані рос. царя чи цариці, ці люди не думали про себе як про українців.

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По-друге, Україну колонізувала не тільки Росія, а й Польща, Угорщина, Румунія. Ці факти взагалі опинилися за межами уваги дослідника. Якраз поляки й угорці педалювали відмінності. Румуни попри православну віру також наголошували передусім мовні відмінності. То як бути в цьому випадку? У них була класична імперська політика чи ні?

На мою думку, Україна зазнавала колоніального визиску від усіх своїх сусідів. Однак випадок російського колоніалізму особливий, бо Україна була донором саме європейської Росії. Зрозуміло, що Туркестан жодним донором Росії не був. Ірландія не була культурним і цивілізаційним донором Великобританії.

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Росія щодо України не є ані безправним братом, ані колишньою дружиною, що зазнає наруги, як про це писали історики. Україна для Росії – наче той король Лір чи матір, в якої забрано ім'я, освіту, культурний грунт для формування європейського іміджу Росії. Без українського минулого, без Руси європейський імідж Росії був би неможливим. Німці лише все це удосконалили й надали організаційних форм (в рос. варіанті спотворених хабарями, що прийшли з іншої – китайської традиції). У цьому й лежить корінь рос.-укр. спорідненості, але вже у 19 ст. українська і російська культури розійшлися і розвивалися окремішньо, спорідненими вони вже не були. Українська культура стала сільською (невидимою у світі), а російська – імперською і вєлікою, що нею захоплюється Захід.

Добре, що молоді європейські історики пишуть про Україну. Цікаво читати такі тексти.

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