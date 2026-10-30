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Кого з чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати в листопаді: пояснення

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,3 т.
Кого з чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати в листопаді: пояснення
Ілюстративне фото. Джерело: unsplash.com

За загальним правилом, чоловіки віком від 18 до 24 років не підлягають мобілізації. Однак є винятки згідно з якими призову у листопаді можуть підлягати ті, хто має статус військовозобов’язаного.

Про це заявив адвокат з військових справ Євген Філіпець. Він наголосив, що вирішальне значення має не вік чоловіка, а підстави, за якими йому присвоїли відповідний статус.

Коли чоловіки до 25 років стають військовозобов’язаними

Законодавство передбачає три категорії військового обліку – призовники, військовозобов’язані та резервісти. Чоловіки віком до 25 років, які на законних підставах отримали статус військовозобов’язаних, можуть підпадати під інші правила мобілізації, ніж ті, хто обліковується як призовник.

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Однією з причин зміни облікової категорії може бути попереднє рішення військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби.

Як пояснив юрист Євген Філіпець, частина чоловіків віком від 18 до 22 років після такого медичного огляду могла набути статусу військовозобов’язаних. Після скасування категорії обмежено придатних вони повинні були повторно пройти ВЛК.

Якщо за результатами повторного огляду чоловіка визнавали придатним до військової служби, його військово-обліковий статус міг стати підставою для мобілізації після досягнення 25 років.

Юрист також окреслив інші обставини, за яких чоловіки молодші 25 років можуть належати до категорії військовозобов’язаних.

Зокрема, йдеться про випускників військових кафедр, яким надали первинне офіцерське звання. За певних умов їх можуть взяти на військовий облік у такому статусі ще до досягнення 25-річного віку.

До цієї категорії також можуть потрапити колишні працівники Національної поліції після звільнення зі служби та зміни їхнього облікового статусу.

Чому важливо перевіряти свій статус у реєстрах

Окремо Філіпець застеріг від можливих помилок в електронних реєстрах, через які чоловік може отримати некоректні відомості про свою категорію військового обліку.

Щоб уникнути непорозумінь, юрист порекомендував:

– регулярно перевіряти дані у військово-облікових документах і звіряти їх з інформацією в застосунку Резерв+;

– у разі зміни статусу без зрозумілих причин, варто звернутися до відповідного органу, з’ясувати обставини та домогтися виправлення можливих неточностей.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готують пропозиції щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини, серед можливих заходів – арешт рахунків, обмеження водійських прав і розширення розшукових повноважень поліції.

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