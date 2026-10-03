Кімнатним рослинам потрібен інший режим восени: що змінити

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив РосіюЯке рішення ухвалив судКиянка відсудила у школи 10 млн грн: її доньку-першокласницю вдарило струмом в їдальні, дівчинка впала у вегетативний стан"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя України"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя УкраїниОбирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. ВідеоОбирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. ВідеоАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаНа острові Готланд знайшли римські монети, закопані 1600 років тому: дві з них – підробки з УкраїниНа острові Готланд знайшли римські монети, закопані 1600 років тому: дві з них – підробки з України

Кімнатним рослинам потрібен інший режим восени: що змінити

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 828
Кімнатним рослинам потрібен інший режим восени: що змінити
Кімнатні рослини восени - як треба змінити догляд. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Восени кімнатні рослини потребують іншого догляду, ніж у теплу пору року. Через нижчу температуру та скорочення світлового дня ґрунт у горщиках висихає повільніше, тому поливати рослини потрібно рідше.

Водночас повністю скорочувати полив не варто. Якщо земля надовго залишатиметься сухою, рослини можуть втрачати вологу, слабшати та поступово в'янути, інформує Homes and Gardens.

Не поливайте рослини за графіком

Одна з найпоширеніших помилок – поливати кімнатні рослини за звичним розкладом, наприклад раз на тиждень. Восени такий підхід може призвести до перезволоження, адже ґрунт висихає значно повільніше, ніж улітку.

Перед поливом краще перевіряти землю пальцем або спеціальним вологоміром. Важливо оцінювати не лише верхній шар, а й ґрунт глибше, де розташовані корені.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 30,0 т.
"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки
icon 30,0 т.
"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 4,2 т.
Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа
icon 4,2 т.
Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа
Ігор СемиволосІгор Семиволос
icon 4,7 т.
Кремль веде війну не за території, або Про "важкі компроміси" з Москвою
icon 4,7 т.
Кремль веде війну не за території, або Про "важкі компроміси" з Москвою

Зазвичай рослини поливають тоді, коли верхні 2–5 см субстрату вже підсохли. Однак точна частота залежить від конкретного виду: сукуленти й кактуси витримують сухість значно краще, ніж вологолюбні рослини.

Не орієнтуйтеся лише на суху поверхню

Восени верхній шар ґрунту може швидко вкриватися сухою кіркою, особливо після ввімкнення опалення. Це ще не означає, що земля всередині горщика також суха. Нижче може залишатися достатньо вологи.

Кірка також іноді утворюється через накопичення солей і мінералів із водопровідної води або добрив. У такому разі верхній шар землі можна обережно зняти, ґрунт промити водою та додати свіжий субстрат.

Як правильно поливати восени

Найпростіший спосіб – звичайний полив зверху з лійки. Однак саме під час такого поливу рослину найпростіше залити. Альтернативою може бути нижній полив. Горщик ставлять у піддон із водою, і субстрат поступово вбирає потрібну кількість вологи через дренажні отвори.

Також можна використовувати глибокий полив: горщик ставлять у раковину або ємність із водою приблизно на 20 хвилин, після чого дають зайвій волозі повністю стекти.

Восени такий метод застосовують рідше, ніж улітку, особливо для рослин, схильних до загнивання коренів.

Чому надлишок води восени особливо небезпечний

Через прохолоду та нестачу світла вода випаровується повільніше. Якщо ґрунт постійно залишається мокрим, корені отримують менше кисню.

Це підвищує ризик кореневої гнилі, грибкових хвороб і появи шкідників, які добре почуваються у вологому середовищі. Саме тому восени особливо важливо стежити, щоб у горщиках були дренажні отвори, а після поливу вода не застоювалася у піддоні.

Що ще змінити восени

Окрім поливу, варто звернути увагу й на умови, у яких стоять рослини.

Через коротший день їм може бракувати світла, тому горщики за можливості краще переставити ближче до вікон. Водночас рослини не слід залишати біля холодного скла або на протязі.

Також восени більшість кімнатних рослин ростуть повільніше, тому потребують менше води та поживних речовин.

Головне правило просте: восени краще щоразу перевіряти стан ґрунту, а не поливати рослини автоматично за звичним графіком.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як врятувати гортензії, які перестали квітнути.

Схожі теми
Лайфхаки город-садкімнатні рослинирослиниквіти
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись