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"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 3,8 т.
"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК
Ілюстративне фото. Джерело: protocol.ua

В Україні найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці регіони вже не перший рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На його думку, однією з причин такої ситуації є відсутність належної реакції військового керівництва на виявлені порушення.

Чому скарги на ТЦК не зникають

Омбудсман назвав ці області своєрідною "ганебною четвіркою", зазначивши, що вони вже кілька років поспіль очолюють перелік регіонів за кількістю скарг. Окремо він зупинився на ситуації у Закарпатті.

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"З року в рік ми бачили, що там кількість звернень зростає. Ми це пов’язували з діяльністю особисто керівника обласного ТЦК та СП", – заявив Лубінець.

Він додав, що на підставі зібраних матеріалів, зокрема переданих його інституцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Крім того, у 2025 році СБУ провела обшук на робочому місці фігуранта та виявила значну суму готівки в іноземній валюті.

"Ми тоді вимагали, щоб цю людину звільнили. Людину звільнили і, увага, через два місяці людину поновили на цій же посаді, але з приставкою "тимчасовий виконувач обов’язків", – пояснив посадовець.

За його словами, рішення щодо поновлення посадовця ухвалило тодішнє керівництво командування Сухопутних військ ЗСУ.

Лубінець переконаний, що відсутність послідовних дій з боку попереднього керівництва Міністерства оборони та Сухопутних військ у відповідь на виявлені порушення сприяла тому, що проблеми із захистом прав громадян під час мобілізації досі залишаються невирішеними.

Як писав OBOZ.UA, раніше українські правоохоронці викрили посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК), військово-лікарських комісій (ВЛК) та військових на схемах незаконного бронювання та виключення військовозобов'язаних з обліку. В результаті деякі голови ТЦК без жодних заощаджень за рік ставали гривневими мільйонерами.

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