Згідно з астрологічними трактуваннями, найскладніше залагоджувати конфлікти Овнам, Стрільцям, Ракам, Тельцям, Левам, Скорпіонам і Козерогам. Одні намагаються наполягти на своєму, інші припиняють розмову, щойно чують заперечення.

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Астролог Людмила Булгакова назвала Овна, Стрільця і Рака серед знаків, яким важко сперечатися. Про те, чому Тельцю, Леву, Скорпіону і Козерогу складно йти на компроміс у парі, пише Мixnews.

Овен підвищує голос, а Стрілець ображається

Овен сприймає суперечку як змагання. Замість того щоб навести докази й переконати співрозмовника, він запалюється і намагається перекричати його. Якщо той і далі не погоджується, Овен може перейти до образ.

Стрілець вступає в дискусію із запалом і розраховує, що співрозмовник одразу з ним погодиться. Заперечення засмучує його: Стрілець сприймає незгоду як ознаку того, що його не цінують, і перестає щось доводити.

Рак уникає суперечок, а Телець чекає на вибачення

Рак намагається не порушувати тем, у яких його погляди розходяться з поглядами співрозмовника. Він швидко помічає, коли інша людина дотримується іншої думки. Якщо ж його свідомо втягують у суперечку, Рак воліє промовчати.

Телець цінує близькість і легко заводить друзів, але під час конфлікту з партнером схильний замикатися в собі. Замість того щоб разом шукати рішення, він чекає, поки інша людина попросить вибачення.

Лев, Скорпіон і Козеріг прагнуть усе вирішувати самостійно

Лев дорожить близькими, але у стосунках прагне контролювати партнера. Під час розбіжностей він залишає мало місця для чужої думки й може відповідати різко, коли партнер відстоює свою позицію.

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Скорпіон наполегливо домагається бажаного й рідко погоджується на компроміс. Поступитися йому важко, хоча заради людини, яка йому по-справжньому дорога, він здатен зробити виняток.

Козеріг переконаний, що краще за партнера знає, що тому потрібно. Коли їхні погляди розходяться, він критикує ідеї близької людини й наполягає, щоб та погодилася з його планом дій.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування і не є надійною основою для ухвалення рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози й залишає за читачами право вибору: вірити в передбачення чи ні.

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