Хто з чоловіків може виїхати з України за кордон з 1 листопада: детальне пояснення

З 1 листопада суттєвих змін у правилах виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану не передбачено. Право на перетин кордону, як і раніше, залежить від віку, сімейних обставин, стану здоров’я та інших законних підстав.

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Для виїзду необхідно мати документи, які підтверджують таке право. Детальніше про це розповідає OBOZ.UA.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років право на виїзд за кордон залежить від наявності законних підстав. Серед них:

– певні сімейні обставини;

– супровід людини з інвалідністю або особи, яка потребує постійного догляду;

– лікування чи реабілітація.

Усі винятки та вимоги до них визначені Правилами перетинання державного кордону, затвердженими постановою № 57. Відповідну підставу необхідно підтвердити документами під час проходження прикордонного контролю.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон за правилами, передбаченими постановою № 1031. Для перетину кордону їм потрібні паспорт і військово-обліковий документ, хоча для окремих посадовців діють спеціальні умови.

Після досягнення 60 років вікові обмеження для чоловіків призовного віку не застосовуються. Окремо розглядають випадки громадян, яких у встановленому законом порядку виключили з військового обліку. Цей статус також має бути належно оформлений і підтверджений документально.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон

Перелік документів залежить від підстави для поїздки. Окрім паспорта, чоловікам, на яких поширюються вимоги військового обліку, потрібно мати відповідний військово-обліковий документ. Якщо виїзд пов’язаний із сімейними обставинами, лікуванням, доглядом за іншою людиною чи службовим відрядженням, необхідно надати підтвердження.

Прикордонники перевіряють не лише наявність паперів, а й відповідність зазначених у них відомостей реальним обставинам. Розбіжності з даними реєстру "Оберіг" можуть стати причиною відмови. Навіть якщо онлайн-перевірка не виявила обмежень, це саме по собі не гарантує дозволу на виїзд.

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Чи дозволяє бронювання виїхати за кордон

Саме по собі бронювання від мобілізації не дає права перетинати кордон. Працівникам, які їдуть у відрядження, потрібно мати документи, що підтверджують службову мету поїздки, та виконати вимоги для своєї категорії. Перед виїздом також варто перевірити чинність бронювання й актуальність військово-облікових даних.

Для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та інших критично важливих компаній передбачені спеціальні механізми бронювання. Зокрема, окремим працівникам ОПК можуть надати тимчасове бронювання строком до 45 днів для врегулювання питань військового обліку та оформлення документів. Однак воно також не є самостійною підставою для виїзду за кордон.

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Чому заброньованому працівнику можуть відмовити у виїзді

Наявність бронювання не гарантує перетину кордону. Прикордонники перевіряють документи та законність підстав для поїздки. Відмовити у виїзді можуть, якщо:

– строк дії бронювання закінчився або його статус не підтверджується;

– у військово-облікових даних є помилки чи невідповідності;

– бракує документів, необхідних для конкретної категорії;

– мету службового відрядження не підтверджено;

– не виконано інші вимоги законодавства.

Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь перевірити актуальність військово-облікових відомостей і бронювання. Водночас остаточне рішення щодо пропуску ухвалюють під час прикордонного контролю з урахуванням усіх обставин.

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Як виїжджати за кордон журналістам і працівникам медіа

Для окремих категорій журналістів, працівників медіа та фахівців зі стратегічних комунікацій передбачено спеціальний порядок службових поїздок за кордон. Він поширюється й на чоловіків віком від 23 до 60 років, які відповідають установленим вимогам.

Для виїзду, зокрема, потрібен лист-погодження Державного комітету телебачення і радіомовлення України. У документі зазначають:

– мету поїздки;

– дату виїзду;

– орієнтовний строк повернення;

– пункт пропуску, через який планується перетин кордону.

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Також необхідно мати військово-облікові документи й інші підтвердження, передбачені для конкретного випадку. Особливий порядок регулюється постановою Кабінету Міністрів № 1509.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що автоматичне продовження відстрочки для військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю, залежить від актуальності даних у державних реєстрах. Якщо необхідної інформації немає, дані містять розбіжності або система виявляє іншого потенційного доглядальника, відстрочка може не продовжитися автоматично.