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"Хотіла, щоб Україна прийшла в Олешки": врятовані з окупації українці поділились першими враженнями. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
5,1 т.
"Хотіла, щоб Україна прийшла в Олешки": врятовані з окупації українці поділились першими враженнями. Відео
Евакуйовані мешканці Олешок поділилися емоціями після повернення в Україну. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Мешканці окупованих Олешок на Херсонщині, яких вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, поділилися першими враженнями після евакуації. Дехто з них зізнається, що досі не до кінця усвідомлює те, що сталося.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео з врятованими українцями. На записах вони розповідають про пережите та діляться своїми емоціями.

Одна з жінок, не стримуючи сліз, розповіла, що мріяла про повернення України в Олешки.

"Хотіли, щоб Україна прийшла в Олешки, а не Олешки в Україну. Там дуже багато людей, які хочуть, щоб Україна туди прийшла. А не люди перебралися в Україну. Це Олешки, але це Україна ж, правда? Так чому ж ми маємо тікати?" – сказала вона.

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Інша жителька Олешок згадала, як дорогою в автобусі пасажири співали гімн України.

"Ми в автобусі всі співали, хоч і тихо, але гімн України. Не тому, що не було духу, а тому, що звикли все робити дуже тихо, поки жили в Олешках. Найголовніше – ми не забули гімн України. Оце для нас було найголовніше. Тому слава Україні!" – поділилася українка.

Ще одна жінка зізналася, що досі не може повністю повірити в те, що відбувається.

"Ми ще не розуміємо, що це насправді відбувається, але, думаю, потрібен трішки час. Я зараз дихаю по-іншому", – сказала вона.

Своїми враженнями поділився і маленький хлопчик. Він розповів, що спочатку дуже боявся виїжджати, а під час перельоту літаком страх не зникав. Однак згодом дитина заспокоїлася і подякувала за можливість залишити окуповане місто.

"Коли ми виїжджали, я дуже боявся. Коли летіли літаком, теж було страшно, але потім я вже не боявся. Дякую вам за те, що ви припинили вогонь і дали нам виїхати. Дуже дякую вам!" – сказав хлопчик.

Лубінець наголосив, що на евакуйованих чекають подальша допомога, лікування та все необхідне. За його словами, люди дуже довго чекали на порятунок, тож тепер важливо подбати про кожного з них.

Нагадаємо, мешканці Олешок повернулися на підконтрольну Україні територію через Білорусь. Спочатку вони автобусами дісталися з Росії до Анапи, звідки літаками їх доправили до білоруського Гомеля. Звідти людей автобусами перевезли до українського кордону на Чернігівщині.

Гуманітарну операцію організували за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Під час перевезення мешканців супроводжували медики, а для людей з інвалідністю залучали автомобілі швидкої допомоги. Після завершення евакуації президент Володимир Зеленський повідомив, що всім громадянам нададуть необхідну допомогу та сприятимуть їхній адаптації.

Також OBOZ.UA показував, який вигляд мають Олешки після кількох років російської окупації. На оприлюднених кадрах видно пошкоджені багатоповерхівки з вибитими вікнами, обгорілими фасадами та слідами пожеж, зруйновані приватні будинки й комерційні об'єкти. На вулицях і біля подвір'їв також лежать купи побутового сміття та будівельних уламків.

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