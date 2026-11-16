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Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
120
Ковзани на Бребенескулі
Катання на ковзанах на гірському озері. Джерело: колаж зі скриншотів Threads-відео

Українець показав замерзлий Бребенескул – найвисокогірніше озеро нашої країни, розташоване на висоті 1801 метра над рівнем моря. Він покатався по прозорій кризі на ковзанах в оточенні мальовничих вершин, але деякі глядачі занепокоїлися, чи не нашкодить це Карпатам

Видовищне відео біолог і мандрівник Назарій Назарук опублікував у Threads. Він розповів, що 15 листопада водойма вже була вкрита кригою.

"Лід абсолютно тонесенький. Там сантиметрів, певно, чотири, не більше. Але достатньо, щоб тримати мою вагу", – повідомив Назарук. 

Мандрівник був вражений красою цього місця. "Давно мріяв покататися на ковзанах серед плеса озера Бребенескул. Нарешті впіймав нагоду", – написав він у дописі.

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Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Український біолог взяв у гірський похід ковзани, щоб покататися на кризі озера. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Краєвиди Бребенескула. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Вода Бребенескула замерзла. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Підпис до відео. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Окремі коментатори запитали, чи не спровокує відео "масового паломництва" туристів із ковзанами до українських гірських озер, чия екосистема є дуже вразливою до зовнішнього впливу.

"Краще такі пости не викладати, коли йдеться про можливе перетворення високогірного озера на каток", – поділився своєю думкою один із користувачів соцмережі.

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Реакція користувачів Threads. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

"Не хочеться бути занудою, але є побоювання, що це може перетворитися у мейнстрім. А взагалі – це небезпечно, крига може тріснути, і наслідків може бути багато і різних", – додала інша користувачка Threads.

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Українці поділилися власними кадрами, знятими на високогірному озері. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Коментарі. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Думки розділилися, і деякі глядачі визнали, що хотіли б повторити досвід Назарука.

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Значна частина коментаторів захопилася тим, як виглядає замерзлий Бребенескул. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Реакція українців. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Деякі інтернет-коментатори запитали у ШІ, чи може бути така розвага небезпечною. 

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Відповідь від штучного інтелекту. Джерело: Скриншот Telegram

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Тячівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до Великобичківської селищної ради через відсутність встановлених меж озера Герешаска на Закарпатті. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність ради протиправною та зобов'язати її організувати необхідні роботи, щоб захистити територію від джипінгу.

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