Казначейство заблокувало понад 1 млрд грн: у Львові через невиплату зарплати почали звільнятися двірники

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті починають звільнятися двірники, адже вони не отримують зарплатню. Причиною є те, що Державне казначейство не проводить платежі.

Відео дня

Про це пише "Суспільне Львів" з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

"Львівські двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату. І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі", – йдеться у повідомленні.

За словами Садового, станом на 19 жовтня заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень за кількома критично важливими напрямами, серед них:

158 мільйонів гривень – це гроші на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне.

17,9 мільйона гривень – це зарплати двірників.

1 мільйон 218 тисяч гривень – це фінансування соціальних перевезень.

"Окрема проблема – фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення", – пояснив міський голова Львова.

Андрій Садовий наголосив, що гроші є на рахунках міста, але казначейство не дає можливості ними скористатися.

РЕКЛАМА

"Звертаюся до Уряду: розблокуйте платежі, які є критичними для життєдіяльності міста. Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", – додав Садовий.

Згодом в ефірі "Суспільне Студія" Андрій Садовий уточнив, що по кожному комунальному підприємству є по кілька заяв на звільнення.

"Тобто кожному ЛКП є одна, дві, три заяви. Ми поки що просимо людей, переконуємо, що все буде гаразд, ситуація виправиться", – каже він.

І додав, що по деяких платежах можна почекати, але заробітні плати – не серед таких.

Головні історії дня

"От щойно надійшла інформація, що ніби, всі ті платіжки, які в нас лежать в казначействі до 21 вересня, можуть бути оплачені. Я ще не отримав кінцевий результат підтвердження, але динаміка трошки є. Але якщо брати 21 вересня і сьогодні, це знову місяць часу все стоїть, розумієте? І немає жодної гарантії. Якщо б була прийнята якась постанова уряду, яка б гарантувала оплату праці в першу категорію, тоді не було б проблем", – каже міський голова.

Ввечері, 19 жовтня, Андрій Садовий підтвердив, що Державне казначейство почало проводити заблоковані платежі Львова. Мовиться про оплати подані до 21 вересня.

РЕКЛАМА

Що відомо про ситуацію із казначейством

Вперше про можливі затримки із виплатою зарплат комунальникам у Львові заговорили на початку жовтня. Тоді у пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що Державна казначейська служба України призупинила проведення частини розрахунків міста та деяких комунальних підприємств. Зокрема за газ для "Львівтеплоенерго" та платежів, необхідних для подальшої виплати зарплат двірникам і водіям трамваїв та тролейбусів.

Тоді Львівська міськрада скерувала офіційне звернення до Прем'єр-міністра України, а також поінформувала профільних міністрів щодо необхідності розблокування платежів.

РЕКЛАМА

6 жовтня застпуник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив Суспільного, що проблема із проведенням платежів виникла не лише у Львові, а й в інших містах.

7 жовтня міський голова Львова Садовий заявив, що вирішив на цей час відмовитися від своєї заробітної плати. Таку ж заяву оприлюднив в.о. голови Львівської обласної ради Холод.

Голова уряду Сергій Корецький на своїй Facebook-сторінці написав, що причиною такої ситуації є вимушений режим жорсткої економії. А також додав, що уряд робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити необхідні видатки.

РЕКЛАМА

За словами Андрія Садового, станом на 9 жовтня непроплаченими було 2300 платіжок, на загальну суму – понад 970 мільйонів.

13 жовтня депутати Львівської обласної ради звернулися до Кабінету міністрів України та до Верховної Ради щодо негайного повноцінного відновлення проведення платежів казначейства для потреб місцевого самоврядування.

15 жовтня у Львові приватні перевізники попередили про можливе призупинення роботи окремих міських автобусних маршрутів через затримку казначейських платежів.

Також через непроведені казначейством платежі центр соціальних послуг "Джерело" може залишитися без грошей на продукти та пальне. Там надають послуги бездомним, людям з інвалідністю, жінкам, які постраждали від домашнього насилля, та іншим вразливим категоріям. Керівництво центру називає ситуацію критичною.