"Катівні не було, псевдомедикиня дає свідчення ДБР": Вигівський підбив підсумки інциденту у Петропавлівській Борщагівці. Відео

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив, що інформація про катівню та смерть людини у приміщенні Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці не відповідає дійсності. Конфлікт виник навколо військовослужбовців, які чекали на відправлення для проходження базової військової підготовки.

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Про це ексголова Національної поліції України розповів під час спілкування з журналістами, коментуючи події у Петропавлівській Борщагівці. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Безпосередньо перед сутичками у приміщенні перебували 19 військовослужбовців Національної гвардії.

Безпосередньо перед сутичками у приміщенні перебували 19 військовослужбовців Національної гвардії. Двоє з них самовільно залишили військову частину, а решта 17 готувалися до відправлення на базову військову підготовку.

Після того як натовп почав вимагати звільнення всіх чоловіків, правоохоронці вирішили вивезти їх із території, щоб уникнути можливих жертв і травмувань.

"Ми вирішили викликати автобус. З урахуванням того, що ця будівля була ідентифікована, а це фактично об'єкт, який міг бути уражений, ми все-таки вирішили вивести цих людей і взагалі залишити цю територію", – пояснив Вигівський.

Однак під час виїзду автобуса присутні почали перешкоджати його руху та закидати транспортний засіб. Унаслідок цього військовослужбовці самостійно залишили автобус уже за межами території, приблизно за 200 метрів від неї.

Водночас Вигівський наголосив, що всі військові згодом добровільно повернулися до розташування своєї частини.

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Окремо голова Нацполіції прокоментував дії жінки, яка приїхала на місце події в медичній формі та заявляла про нібито незаконне утримання людей. Вона та водій автомобіля були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Передумов цієї ситуації, конфлікту, ми бачимо, що це така конкретно змодельована ситуація", – заявив Вигівський.

Він додав, що жінка вела пряму трансляцію з місця події, після чого інформація почала поширюватися в медіа та соціальних мережах. Правоохоронці також встановлюють, хто саме прибув до будівлі та звідки ці люди дізналися про ситуацію.

Головні історії дня

Наразі Національна поліція розслідує два кримінальні провадження, ще одне перебуває у провадженні Служби безпеки України. Крім того, Національна гвардія проводить службове розслідування, яке має встановити обставини перебування військовослужбовців у приміщенні.

Вигівський наголосив, що остаточну юридичну оцінку подіям надасть Державне бюро розслідувань.