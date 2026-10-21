Кар’єра, підтримка і нові підходи до роботи: Philip Morris очолила рейтинг роботодавців

Philip Morris в Україні посіла перше місце у рейтингу найкращих роботодавців України за версією NV та Odgers. Результати рейтингу оголосили під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV", який об’єднав представників провідних українських та міжнародних компаній для розмови про те, як бізнес адаптується до нової реальності.

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"У нас сьогодні буде нагородження 50 найкращих роботодавців у країні. І перша компанія, яка набрала найбільше балів за результатами опитувань, анкетування та великого дослідження, – це Philip Morris", – зазначив головний редактор NV Віталій Сич.

Під час заходу генеральний директор Philip Morris в Україні Артем Конік долучився до публічного інтерв’ю про управління командами, трансформацію бізнесу та нові виклики для роботодавців. За його словами, конкурентна винагорода залишається важливою складовою пропозиції роботодавця, але далеко не єдиною причиною, через яку люди залишаються в компанії.

Окремий фокус Philip Morris робить на підтримці співробітників в умовах війни.

"Від початку повномасштабної війни ми підтримуємо людей настільки, наскільки можемо: евакуація, допомога з орендою житла, фінансова й психологічна підтримка, навчання та тренінги, закупівля зарядних станцій, workation. Нещодавно, реагуючи на нинішні виклики, ми додатково виплатили суттєву суму на допомогу співробітникам у підготовці до зими. Люди зможуть самі придбати те, що потрібно саме їм, залежно від умов, у яких вони живуть. Це допомагає зменшити хоча б частину щоденних тривог і дати людям більше впевненості, що вони можуть розраховувати на компанію", – зазначив Артем Конік.

З початку повномасштабної війни Philip Morris спрямувала понад 1 млрд грн на підтримку співробітників і партнерів. Компанія також системно інвестує у добробут та розвиток команди. Лише у 2025 році Philip Morris інвестувала понад 9,8 млн грн у навчання та розвиток співробітників.

Співробітники Philip Morris мають кар’єрні можливості як в Україні, так і в міжнародній організації, а в нових напрямах можуть створювати процеси з нуля, тестувати підходи та бачити власний вплив на результат.

Водночас у компанії чітко визначають якості, які шукають у кандидатах. За словами Коніка, під час підбору співробітників Philip Morris орієнтується на три ключові характеристики: націленість на результат, готовність діяти та здатність швидко вчитися. Йдеться про людей, які прагнуть не просто виконувати завдання, а створювати додаткову цінність, шукають рішення замість тривалого обговорення проблем і здатні навчатися безпосередньо в процесі роботи. Для бізнесу, який одночасно проходить трансформацію та працює в умовах війни, така адаптивність стає особливо важливою.

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Також під час інтерв’ю Артем Конік розповів про трансформацію бізнесу Philip Morris, культуру фідбеку, підходи до лідерства та те, як компанія змінює організацію роботи через тривале виснаження команд в умовах війни.