Карпатський трюфель або корбан: на Прикарпатті знайшли рідкісний червонокнижний гриб. Фото і відео

В Україні триває пора "тихого полювання", тож багато людей гуляють лісами у пошуках їстівних грибів. Декому трапляються по-справжньому дивовижні та рідкісні знахідки. Наприклад, в Івано-Франківської області виявили червонокнижний гриб корба́н, який ще називають карпатським трюфелем.

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Його знайшли співробітники OBOZ.UA під час зйомок "Видиме невидиме – Верховина" на полонині Псарівка. Він уже був збитий і лежав на землі.

Що відомо про гриб

Наукова назва нашої знахідки – катателазма царська (Catathelasma imperiale). Однак у Карпатах цей гриб має багато інших імен – корба́н, гордуман, тунт, царський гриб, гуцульський гриб.

Катателазма царська внесена до Червоної книги України як рідкісний гриб. Вказано, що причиною зміни його чисельності є те, що населення інтенсивно збирає його як "добрий їстівний гриб".

Гриб поширений в Євразії та Північній Америці. В Україні зустрічається переважно у високогір'ї Карпат (на висоті 400-1000 м) і зрідка в Гірському Криму. Росте в хвойних лісах, переважно під смереками, у вапнякових ґрунтах.

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Корбан має шапку діаметром 10-20 см; спочатку вона напівсферична, з підвернутим краєм, пізніше випукло-розпростерта, увігнута в центрі, з товстим, опущеним краєм. Поверхня шапки суха, оливково-каштанова, рудувато-коричнева, рідше бура, покрита дрібними, бурувато-білими лусочками – залишками загального покривала.

Ніжка висотою 5-8 см, діаметром 3-4 см, циліндрична, з кореневидним відростком. Має подвійне кільце, утворене загальним та частковим покривалом. М’якоть товста, м’ясиста, жорсткувата, біла, з приємним запахом.

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Прикарпатець Андрій Боєчко розповів, що часто гриб росте великими сімействами по 8-15 плодових тіл на площі, що не перевищує одного квадратного метра.

"Запах гордумана мені особисто віддалено нагадує запах пʼємонтського трюфеля, хоча, звичайно, це лише моє внутрішнє враження. Я запитував багатьох людей в гірських селах про цю особливість гордумана. Хтось каже, що відчуває запах молодого грецького горіха, хтось вловлює аромат кінзи, хтось – хвої. Одностайно лише одне – це приємний пряний аромат, який ні з чим не переплутаєш. Від дуже стійкий і насичений, тривалий і благородний", – каже чоловік.

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Хоча гриб і має природоохоронний статус, місцеві жителі його збирають і використовують для приготування страв із мʼясом та рибою. Зокрема, з ним варять юшку та роблять голубці, які є традиційною весільною стравою. Також гриб сушать і маринують.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Львівщині люди чи не вперше побачили у лісах гриб-веселку. Причому, ймовірно, що знайшли гриб суто за сильним запахом, адже йдеться про сморчок смердючий.