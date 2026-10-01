Свято Покрови Пресвятої Богородиці для багатьох українців має особливе значення. Цього дня традиційно бажають миру, захисту, здоров’я, добробуту та Божої опіки. Теплі слова можна адресувати рідним, друзям, колегам і всім, кого хочеться підтримати щирим привітанням.

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OBOZ.UA зібрав красиві привітання з Покровою. Їх зручно надіслати у повідомленні.

Привітання з Покровою

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Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому домі завжди панують мир, тепло і взаєморозуміння, а кожен новий день приносить добрі новини та спокій у серці. Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, достатку й надійних людей поруч.

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Щиро вітаю зі святом Покрови! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких від усього недоброго, дарує сили, віру та надію. Бажаю, щоб у житті було більше світлих подій, щирих зустрічей і моментів, за які хочеться дякувати.

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З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю спокій, благополуччя та душевне тепло. Бажаю, щоб рідні були здоровими, друзі – вірними, а всі добрі задуми обов’язково здійснювалися.

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Вітаю з Покровою! Нехай небесний захист завжди буде над вами та вашою родиною. Бажаю миру, міцного здоров’я, внутрішньої сили й упевненості в завтрашньому дні. Нехай поруч будуть люди, з якими легко ділити і радісні, і непрості моменти.

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У день Покрови бажаю вашій родині миру, добробуту та злагоди. Нехай у домі завжди буде тепло від щирих слів і турботи близьких, а в серці – спокій та віра в краще. Нехай доля береже від негараздів і дарує багато приводів для радості.

Головні історії дня

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Щиро вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для добра, любові та надії. Нехай усі труднощі залишаються позаду, а попереду чекають мирні дні, приємні зустрічі та здійснення найважливіших мрій.

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Зі святом Покрови! Нехай Пресвята Богородиця захищає вас на кожному кроці, оберігає рідних і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю здоров’я, спокою, щирої підтримки близьких і світла навіть у найпохмуріші дні.

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Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай це свято нагадує, що навіть у складні часи поруч залишаються віра, любов і підтримка. Бажаю миру вашому дому, міцності вашій родині та багато добрих людей на життєвому шляху.

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У світле свято Покрови бажаю вам і вашим близьким здоров’я, благополуччя та Божої опіки. Нехай у серці живе спокій, у домі – затишок, а в житті завжди вистачає сил для нових починань і віри у краще майбутнє.

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Щиро вітаю з Покровою! Нехай над вами завжди буде надійний захист, а поруч – люди, які люблять, розуміють і підтримують. Бажаю миру, щастя, родинної єдності, душевної рівноваги та здійснення найзаповітніших бажань.

10 коротких привітань із Покровою

Вітаю з Покровою! Нехай у домі панують мир, тепло і добробут. З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю здоров’я, спокою та Божої опіки. Нехай Покрова оберігає вас і вашу родину від усього недоброго. Зі святом! Миру в серці, затишку в домі та щастя щодня. Вітаю з Покровою! Нехай поруч завжди будуть любов, підтримка і надія. Бажаю у день Покрови здоров’я, злагоди, добра та світлих новин. З Покровою! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і ваших близьких. Щиро вітаю зі святом! Бажаю миру, сили та благополуччя. Нехай Покрова принесе у ваш дім спокій, радість і добробут. Зі світлим святом Покрови! Нехай кожен день буде під захистом добра й любові.

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OBOZ.UA раніше публікував усі церковні свята жовтня.

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