Із Днем українського козацтва: добірка гарних привітань

Щороку у свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке тепер припадає на 1 жовтня, Україна відзначає також День українського козацтва. Ці урочисті дати збігаються, адже з давен Богородиця вважалась покровителькою вільного воїнства на наших землях.

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Також сьогодні ми вшановуємо Захисників та Захисниць України, які є славними продовжувачами козацьких традицій. А отже заслуговують на теплі привітання. OBOZ.UA допоможе вам знайти потрібні слова.

У кожному з нас тече кров наших предків – вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Сили, козацької міці, здоров'я та непереможності тобі, козаче!

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Шановні захисники та захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров"я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх з особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

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У цей день ми гучно славимо, синів та дочок України, які мужньо боронять кордони нашої держави під синьо-жовтим стягом. Всі тих, хто не ховається й готовий віддати борг свій, Поздоровлення для вас – З Днем українського козацтва!

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Сьогодні Україна відзначає два славетних свята – День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Й донині нащадки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що є для нас зразком доблесті й відданості Україні. З усього серця вітаю з цими знаменними святами всіх громадян України, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників!

Головні історії дня

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Шановні козаки! Сьогодні ми відзначаємо силу та мужність наших предків, які стали на захист рідної землі. Нехай їхній дух живе в кожному з нас! Бажаю вам мирного неба над головою, незламної віри в перемогу та відваги в кожній справі. Зі святом вас, дорогі українці!

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Шановні воїни та захисники! Ваша відданість і любов до рідної землі викликає захоплення. У цей день ми згадуємо подвиги наших предків, які боролися за свободу. Бажаю вам міцного здоров’я, удачі у всіх починаннях та перемоги у нашій боротьбі за незалежність. Вітаю з Днем українського козацтва!

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Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

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Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

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І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

***

Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

З Днем козака!

Раніше OBOZ.UA розповідав, які церковні свята Україна відзначає у жовтні 2026 року.

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