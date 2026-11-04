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Іван Федоров анонсував зміни в системі закупівель Агентства з відновлення

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
545
Іван Федоров анонсував зміни в системі закупівель Агентства з відновлення
Іван Федоров Агентство відновлення. Джерело: Агентство відновлення

Агентство відновлення має намір посилити контроль за державними закупівлями, розширити конкуренцію серед підрядників і переглянути підходи до формування вартості будівельних робіт.

Про це повідомив глава відомства Іван Федоров під час брифінгу для журналістів.

За його словами, монополізація ринку створює ризики завищення цін і залежності від окремих підрядників. Тому Агентство планує забезпечити ширший доступ будівельних компаній до державних контрактів.

"Наше завдання – створити рівні умови для будівельних компаній, забезпечити реальну конкуренцію та прозоре використання бюджетних коштів", – зазначив Федоров.

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Серед запланованих змін – відновлення повноцінної роботи Центральної закупівельної організації (ЦЗО), створеної за підтримки міжнародних партнерів, і посилення внутрішнього аудиту. Окрему увагу приділять закупівлям за міжнародними стандартами. Водночас в Агентстві розраховують прискорити процедури, які можуть тривати до шести місяців. Також відомство має намір посилити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, логістичних витрат і необґрунтованих посередницьких націнок.

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