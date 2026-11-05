Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Росія нікому ніколи не загрожувала і не загрожує": Путін зробив цинічну заяву в присутності іноземців. Відео"Росія нікому ніколи не загрожувала і не загрожує": Путін зробив цинічну заяву в присутності іноземців. ВідеоВ Україні опубліковано нову частину плівок щодо справи "Карфаген". Ілюстративне фото.Поліція і СБУ "кришували" колцентри і наркокартелі в Україні, затримано генерала: названо імена. ФотоЗ контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. ФотоЗ контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. ФотоРосійського олімпійського чемпіона наздогнала карма за любов до ПутінаРосійського олімпійського чемпіона наздогнала карма за любов до ПутінаВогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. ВідеоВогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. ВідеоРозгром 9-1 у Лізі чемпіонів! Італійський "карлик" увірвався до еліти з майже найрезультативнішим матчем турніру – скільки не вистачилоРозгром 9-1 у Лізі чемпіонів! Італійський "карлик" увірвався до еліти з майже найрезультативнішим матчем турніру – скільки не вистачило5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти "Арсенала" в Лізі чемпіонів. Відео19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти "Арсенала" в Лізі чемпіонів. ВідеоЩасливчики листопада: трьом знакам зодіаку дуже пощастить у всіх справахЩасливчики листопада: трьом знакам зодіаку дуже пощастить у всіх справах"Епоха Трампа закінчилася": лідер демократів у Сенаті пообіцяв розслідування і судові позови. Відео"Епоха Трампа закінчилася": лідер демократів у Сенаті пообіцяв розслідування і судові позови. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
243
Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк
В оригінальному ефірі демонструвалося зовсім інше зображення. Джерело: Скриншот

У мережі поширюють повідомлення про нібито погрози від Ірану атакувати Київ, Львів та Одесу у разі військового удару США. Як доказ публікують скриншот із начебто ефіру іранського телеканалу, на якому позначені українські міста.

Однак зображення виявилися підробленим, а в оригінальному ефірі не йшлося про можливі удари по Україні. OBOZ.UA пояснює чому це фейк.

З чого все почалося

Увечері 4 листопада в мережі почали поширювати інформацію про те, що Іран нібито погрожує завдати ракетних ударів по Києву, Львову та Одесі в разі військової атаки з боку США.

Як доказ було продемонстровано скриншот з ефіру іранського телеканалу, на якому зображена мапа Європи з позначеними українськими містами.

SynthID виявив ШІ, а написи та карта мають ознаки підробки

Під час перевірки зображення OBOZ.UA виявив кілька технічних і візуальних ознак, які свідчать про те, що його могли підробити або створити за допомогою штучного інтелекту.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
4,2 т.
Найщасливіший день місяця для кожного знака зодіаку в листопаді: цього дня здійсниться найзаповітніша мрія
4,2 т.
Найщасливіший день місяця для кожного знака зодіаку в листопаді: цього дня здійсниться найзаповітніша мрія
Марія ШевчукМарія Шевчук
3,4 т.
Іван Федоров анонсував зміни в системі закупівель Агентства з відновлення
3,4 т.
Іван Федоров анонсував зміни в системі закупівель Агентства з відновлення
Марія ШевчукМарія Шевчук
2,7 т.
Заряд із повітря та імунітет до куль: українці везуть з Токіо акумуляторний щит для ЗСУ в обхід Китаю
2,7 т.
Заряд із повітря та імунітет до куль: українці везуть з Токіо акумуляторний щит для ЗСУ в обхід Китаю

Позначка Google SynthID

Найважливішим підтвердженням є системне повідомлення від Google SynthID із текстом "This media was made or edited with Google AI" ("Цей медіафайл створено або відредаговано за допомогою штучного інтелекту Google").

SynthID – це технологія Google, яка використовує невидимі цифрові водяні знаки для маркування контенту, створеного або зміненого за допомогою ШІ, та допомагає його ідентифікувати.

Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

В оригінальному ефірі демонструвалося зовсім інше зображення. Джерело: Скриншот

Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

В оригінальному ефірі демонструвалося зовсім інше зображення. Джерело: Скриншот

Спотворені написи

Текст перською мовою у верхній частині зображення та на червоному тлі має неприродний вигляд. Літери на фото розмиті, а їхні форми деформовані. Написи також не відповідають типовому оформленню телевізійної графіки.

Невідповідності на карті

Позначки вибухів і траєкторії ракет на карті Європи та Близького Сходу виглядають схематичними й непропорційними. Їхнє оформлення нагадує комп'ютерну гру або спрощену інфографіку, що також може вказувати на штучне створення чи редагування зображення.

Коментар ЦПД

Дані про нібито погрози з боку Ірану оперативно спростували й у Центрі протидії дезінформації (ЦПД). Фахівці наголосили, що в оригінальному ефірі демонструвалося зовсім інше зображення, а тема можливих ударів по Україні під час випуску взагалі не порушувалася.

Водночас поширені фото у ЦПД назвали "чистою підробкою, згенерованою за допомогою штучного інтелекту", щоб посіяти паніку серед українських громадян.

"Такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану", – йдеться у повідомленні.

Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

Фото виявилося фейковим. Джерело: ЦПД

Як писав OBOZ.UA, раніше виконувачка обов’язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія розповіла про ризики використання неофіційних моніторингових каналів під час ворожих обстрілів та пояснила, на які ознаки варто звертати увагу під час вибору інформаційного джерела.

Схожі теми
фейкиІранСШАЄвропаУкраїнаШтучний інтелект (ШІ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!