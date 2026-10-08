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Інвестиції у майбутнє: Терехов пояснив важливість додаткового фінансування освіти в Україні

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 21
Інвестиції у майбутнє: Терехов пояснив важливість додаткового фінансування освіти в Україні
Ігор Терехов очільник Асоціації прифронтових міст та громад. Джерело: прессужба АПМГ

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов обговорив з освітянами потреби галузі та пропозиції прифронтових громад до державного бюджету на 2027 рік. Серед ключових питань – гідна оплата праці педагогів, фінансування безпечного навчання та підтримка дітей, які переживають війну й вимушене переміщення.

За словами Терехова, Асоціація прифронтових міст та громад запропонувала додатково передбачити в державному бюджеті 32 млрд грн на освіту. З них 25 млрд грн мають бути спрямовані на збільшення освітньої субвенції для оплати праці педагогів, ще 5 млрд грн – на зарплати працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької та професійної освіти, а 2 млрд грн – на облаштування укриттів.

"32 мільярда гривень – це справді великі кошти. Але якщо ми вкладаємо їх в освіту, ми отримуємо значно більше, ніж просто профінансовані школи, гідні зарплати вчителів чи укриття. На прифронтових територіях це можливість зберегти нормальне життя: щоб учителі залишалися працювати, діти – вчитися, а родини – не були змушені виїжджати в пошуку кращого майбутнього для своїх дітей. І водночас – це інвестиція в майбутнє всієї країни. Бо ті, хто сьогодні сидять за шкільною партою, через 10-15 років будуть розвивати Україну, створювати бізнеси, лікувати, навчати, проєктувати та керувати державою", – зазначив голова АПМГ.

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Він також запропонував, щоб із 1 вересня 2027 року посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії становив не менше двох мінімальних заробітних плат.

"Будемо далі відстоювати ці питання, бо вони важливі для галузі освіти, особливо для прифронтових міст", – наголосив Терехов.

Також він розповів про ініціативи щодо можливості повторного складання НМТ та вступу дітей з прифронтових громад до вишів через підготовчий "нульовий курс" з подальшим складанням тесту.

Під час зустрічі освітяни також порушили питання розширення мережі центрів, які надають психосоціальну та корекційну підтримку дітям. Ігор Терехов підтримав цю пропозицію.

"Це дуже важливо. Ми сьогодні чудово бачимо, в якому стані перебувають діти, зокрема ті, які пережили вимушене переміщення. Я дуже хочу, щоб ви допомагали їм пройти цей шлях і повернутися до нормального життя", – зазначив голова АПМГ.

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