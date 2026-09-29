Спецслужби держави-агресора Росії значно активізували створення фейкових сайтів і сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів України й українських ЗМІ. Таким чином агресор поширює недостовірну інформацію, а в деяких випадках намагається викрасти персональні дані.

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Про це попередила пресслужба СБУ. 28 вересня відомство заявило, що сайтів-"підробок" в останній час побільшало.

"За допомогою цих фейкових джерел ворог намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України та зашкодити її позиціям на міжнародній арені", – розповіли про тактику противника у Службі безпеки України.

Окрім цього, є ризик, що російські спецслужби отримають персональні дані користувачів, якщо ті залишають їх на неперевірених порталах.

"Р*шисти часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах та канали в месенджерах, щоб викрасти їхні персональні дані. Згодом вони використовують отриману інформацію для проведення вербувальних операцій і збору конфіденційних даних", – повідомили у СБУ.

Особливий інтерес для агресора становлять відомості про бойову й оперативну роботу Сил оборони та безпеки України.

Департамент кібербезпеки СБУ вже виявив і заблокував понад 50 ресурсів, що своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України.

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Відомство закликало інтернет-користувачів не переходити за підозрілими посиланнями, бути уважними й користуватися лише офіційними джерелами.

Українці можуть повідомити СБУ про сумнівну інтернет-адресу або про отримання підозрілого повідомлення від особи, яка представляється нібито "співробітником Служби безпеки України". Контакти гарячої лінії:

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Як раніше писав OBOZ.UA, штучний інтелект Claude міг бути одним з інструментів російських хакерів. Імовірно, ШІ допомагав противнику здійснювати кібератаки та шпигувати за представниками уряду, а також військового й дипломатичного секторів України.

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