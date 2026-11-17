29 листопада у Львові відбудеться благодійна подія "Ідеальна вечеря", організатором якої виступив український підприємець, блогер та співвласник стоматологічної клініки IDEALE Олексій Мухін. До заходу долучиться популярний співак Діма Прокопов та блогерка з Тернополя Марія Прошутто. Головна мета ініціативи – зібрати кошти на лікування чотирирічного Лук’яна Снітинського, який бореться з важким генетичним захворюванням.

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Про це пише "Четверта студія".

Олексій Мухін, відомий своїм нестандартним підходом до розвитку бізнесу та активністю в соціальних мережах, вирішив використати власну популярність для благодійної справи. Підприємець об'єднує представників бізнесу, артистів, блогерів та небайдужих українців, аби допомогти родині маленького Лук’яна.

Благодійна зустріч відбудеться у відпочинковому комплексі "Галицька корона" поблизу Львова. Захід триватиме із 13:00 до 20:00. Вартість вхідного квитка становить 5 тисяч гривень. За інформацією організаторів, усі кошти від продажу квитків спрямують на підтримку Лук’яна Снітинського.

Олексій Мухін відомий не лише як підприємець, а й як активний блогер, який демонструє, що сучасний бізнес може виходити далеко за межі традиційних методів просування.

Його стоматологічна клініка IDEALE привернула увагу користувачів соціальних мереж завдяки нестандартним відеороликам та креативній комунікації. Однак цього разу підприємець вирішив спрямувати увагу своєї аудиторії на проблему, яка потребує не переглядів і вподобань, а реальної фінансової допомоги.

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Саме так виникла ідея благодійної "Ідеальної вечері" – події, яка має об'єднати людей заради спільної мети.

Одним із музичних гостей стане український співак Діма Прокопов, який виступить перед учасниками благодійного вечора. До ініціативи також долучаються медійні особистості Володя Волоско, Тарас Intertrade та Марія Прошутто – блогерка з Тернополя.

За благодійною подією стоїть непроста історія чотирирічного Лук’яна Снітинського з Тернополя. Його батько Віктор – український військовослужбовець, який захищає країну.

Головні історії дня

У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє поступове ослаблення м'язів та має прогресуючий характер.

Родина збирає кошти на дороговартісну генну терапію препаратом Elevidys. Вартість лікування, на яке розраховують батьки хлопчика, становить близько 2,9 мільйона доларів.

Історія Лук’яна вже об'єднала сотні небайдужих українців. До допомоги долучаються волонтери, благодійники, громадські організації та представники бізнесу.

Тепер підтримати родину вирішив і Олексій Мухін, який прагне залучити до благодійного збору ще більше людей.

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Організатори "Ідеальної вечері" прагнуть не лише зібрати кошти, а й привернути увагу до проблеми дороговартісного лікування дітей із рідкісними генетичними захворюваннями.

Ініціатива Олексія Мухіна – приклад того, як популярність у соціальних мережах, впізнаваність бізнесу та підтримка відомих артистів можуть стати інструментами реальної допомоги.

Особливістю заходу стане його формат. Гості зможуть провести час у дружній атмосфері, насолодитися музичними виступами, поспілкуватися з учасниками та водночас долучитися до благодійної справи.

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Для відвідувачів передбачено білий дрес-код, а комплекс "Галицька корона" прийматиме та пригощатиме гостей.

Благодійна "Ідеальна вечеря" відбудеться 29 листопада у відпочинковому комплексі "Галицька корона" поблизу Львова. Початок – о 13:00. Вартість участі – 5 000 гривень.

Головна мета залишається незмінною – допомогти родині Лук’яна Снітинського зібрати необхідні кошти на лікування. Адже за кожним благодійним внеском стоїть не просто сума, а підтримка дитини та її близьких.