У проєкті бюджету-2027 немає підвищення зарплат військовим.

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5-й рік поспіль.

Зате судам +44% на оплату праці, всім правоохоронцям, включно знову з прокурорами +12%…. Ну і гроші на інвестнянь, марафон, стратегічні комунікації, дороги та "тисячу" знайшлись.

Я переконаний, що зараз пріоритет номер #1 – це збільшення зарплат нашим військовим. Все інше має піти на підтримку бізнесу, який знищують кожен день. Але без підвищення податків, а за рахунок скорочення неефективних витрат.

Тому ми зробили те, що мав зробити уряд. Провели ревізію бюджету і знайшли більше ніж 250 млрд грн. Без жодного нового податку.

200 млрд – на +20% до грошового забезпечення військових.

48,2 млрд – бізнесу, який обстрілюють: кредити 5-7-9% і компенсація збитків.

Це "Пакет +20% для армії". В найближчий час відкриваємо його на підписання всім депутатам, з будь-якої фракції.

P.S. У відео представив усі деталі.

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