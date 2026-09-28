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Блог

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народний депутат України

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Блог |

Гроші знайшли для суддів і марафону. А де взяти гроші для армії?

У проєкті бюджету-2027 немає підвищення зарплат військовим
У проєкті бюджету-2027 немає підвищення зарплат військовим
Джерело: Генштаб ЗСУ
У проєкті бюджету-2027 немає підвищення зарплат військовим.
5-й рік поспіль. 
Зате судам +44% на оплату праці, всім правоохоронцям, включно знову з прокурорами +12%…. Ну і гроші на інвестнянь, марафон, стратегічні комунікації, дороги та "тисячу" знайшлись.
Я переконаний, що зараз пріоритет номер #1 – це збільшення зарплат нашим військовим. Все інше має піти на підтримку бізнесу, який знищують кожен день. Але без підвищення податків, а за рахунок скорочення неефективних витрат.
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Тому ми зробили те, що мав зробити уряд. Провели ревізію бюджету і знайшли більше ніж 250 млрд грн. Без жодного нового податку.
200 млрд – на +20% до грошового забезпечення військових.
48,2 млрд – бізнесу, який обстрілюють: кредити 5-7-9% і компенсація збитків.
Це "Пакет +20% для армії". В найближчий час відкриваємо його на підписання всім депутатам, з будь-якої фракції.
P.S. У відео представив усі деталі.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ярослава Железняка
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