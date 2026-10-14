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Гортензії цвістимуть краще, що треба зробити восени

Аліна МілсентАліна Мілсент
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Гортензії цвістимуть краще, що треба зробити восени
Як реанімувати змарнілу гортензію. Джерело: Pexels

Щоб гортензії щороку тішили пишним і рясним цвітінням, важливо правильно доглядати за ними не лише навесні та влітку, а й восени. Саме зараз можна зміцнити кореневу систему кущів і створити сприятливі умови для їхнього розвитку в наступному сезоні.

Як пише польське видання Deccoria, у цьому допоможе спеціальний препарат із корисними грибами, який вносять безпосередньо в ґрунт. Йдеться про мікоризу – природний симбіоз грибів і коренів рослин

Що потрібно зробити з гортензіями восени

Грибниця утворює навколо коренів розгалужену мережу тонких ниток, завдяки яким кущі отримують більше води та необхідних мінералів, зокрема фосфору. Натомість гриби живляться органічними сполуками, які виробляє рослина.

Завдяки такому взаємовигідному співіснуванню гортензії можуть краще переносити посуху, активніше розвиватися та формувати міцнішу кореневу систему. За сприятливих умов це позитивно впливає і на цвітіння.

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Для осіннього догляду можна використати спеціальний мікоризний препарат, призначений для гортензій або сумісних із ними декоративних кущів. Його продають у садівничих магазинах у вигляді порошку, гранул або рідини.

Найкраще вносити мікоризу на початку осені, коли літня спека вже минула, але земля ще зберігає тепло. Важливо, щоб температура ґрунту була достатньою для розвитку корисних грибів. Якщо вона опустилася приблизно до 10 градусів або нижче, процедуру доцільніше відкласти до весни.

Якщо гортензія вже росте в саду, потрібно зробити кілька невеликих отворів у ґрунті поблизу кореневої системи. У них вносять препарат відповідно до інструкції виробника, після чого засипають землею та поливають.

Під час висаджування нових кущів мікоризу можна додавати безпосередньо в посадкову яму, забезпечуючи контакт препарату з коренями.

Варто врахувати, що мікориза не є звичайним добривом. Вона допомагає рослинам ефективніше використовувати ресурси ґрунту, але не замінює повноцінного догляду. Крім того, якщо земля вже містить достатню кількість природних мікоризних грибів, додаткове внесення препарату може не дати помітного результату.

Чим ще підживити гортензії перед зимою

Восени корисно також замульчувати землю навколо гортензій зрілим компостом. Він поступово збагачує ґрунт органічними речовинами, покращує його структуру та допомагає утримувати вологу.

Компост рекомендують розкладати шаром приблизно 3–5 сантиметрів, залишаючи невелику відстань до основи куща. Перекопувати землю після цього не потрібно, адже можна пошкодити коріння та грибницю.

Ще один варіант – препарати з гуміновими кислотами. Вони можуть доповнювати органічний догляд за ґрунтом, однак не здатні повністю замінити компост.

Водночас не варто зловживати мінеральними добривами з високим вмістом фосфору, особливо після внесення мікоризи. Надлишок цього елемента може пригнічувати утворення симбіозу між грибами та коренями.

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