Сім днів у Карпатах, гірські маршрути, йога, верхова їзда та спілкування з побратимами – вже третій сезон проєкт Ріната Ахматова "Серце Азовсталі" проводить "горотерапію" для оборонців Маріуполя, які пережили полон. Це програма, що допомагає захисникам відновлюватися фізично й психологічно, знаходити внутрішню опору та робити кроки до нового етапу життя.

Відео дня

Кемп поєднує контакт із природою, фізичну активність, психологічний супровід і роботу за моделлю посттравматичного зростання (ПТЗ). Її суть – у тому, що після пережитого травматичного досвіду людина поступово може знайти нові сили, сенси та опори. Це не означає, що травма була корисною, а передусім свідчить про здатність людини жити далі й будувати своє майбутнє.

Посттравматичне зростання: як підтримка побратимів допомагає ветеранам рухатися вперед

Програма кемпу охоплює різні формати активностей: підкорення карпатських вершин, рафтинг, йогу, дихальні й тілесні практики, верхову їзду та відпочинок у чанах. Кожна з них допомагає учасникам відновити контакт із власним тілом, відчути його можливості, переключитися з повсякденних турбот і тривог та отримати новий досвід.

"Це можливість видихнути, побути без тривог, без якихось поганих думок. Тут можна покричати, поплакати, помовчати – хто що потребує, так і відбувається", – говорить Роман Мещеряков, оборонець Маріуполя та тренер посттравматичного зростання, який супроводжує учасників кемпу.

РЕКЛАМА

Важливу роль у відновленні відіграє й спільна дія. Подолання гірських маршрутів, освоєння нових занять і навіть звичайні побутові справи створюють простір для взаємної підтримки, довіри та спілкування.

"Кожен одне одного розуміє. Той, хто пережив полон, незалежно від бригади, знає потреби іншого, розуміє його негаразди. Ми одне одному радимо те чи інше. Кожен із нас один для одного – це психолог", – ділиться Ігор Купрієнко, учасник кемпу.

Особливим є принцип "рівний – рівному", коли поруч із захисниками працюють люди, які самі пройшли схожий досвід і можуть підтримати не лише професійно, а й через власну історію.

Головні історії дня

Саме таку підтримку отримують учасники від Олексія Кушніра – ветерана, який десять років тому сам пройшов горотерапію, а згодом став частиною команди. Після повернення з війни він зіткнувся з труднощами соціалізації, а гори допомогли йому відновити зв’язок із людьми та знайти нову справу.

"Якщо порівняти мене десятирічної давності – це геть інша людина. Я раніше і в гори не ходив, а зараз люди вже асоціюють мене з горами", – розповідає Олексій.

"Серце Азовсталі": комплексна підтримка оборонців Маріуполя та посттравматичне зростання

РЕКЛАМА

Кемп передбачає не лише фізичні активності та відпочинок на природі, а й психологічний супровід. Учасники працюють із психологами та тренером посттравматичного зростання, досліджують власний досвід, говорять про пережите та шукають нові цілі й сенси.

Важливо, що цей процес відбувається у безпечному середовищі, де кожен може обирати комфортний для себе темп і формат взаємодії.

"Горотерапія – це виклик. І для багатьох людей саме він стає зоною росту. Учасники кемпу, які мають величезний життєвий багаж і реально постраждали за українську державу, сприймають ці труднощі як зону росту", – зазначає Олексій Кушнір.

РЕКЛАМА

"Горотерапія" є частиною системної підтримки оборонців Маріуполя від ГО "Серце Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова, спрямованої на фізичне й психологічне відновлення, посттравматичне зростання та самореалізацію захисників після повернення з полону.

Поєднання природи, руху, професійного супроводу та підтримки побратимів допомагає учасникам не лише відновлювати сили, а й відкривати для себе нові можливості, повертати впевненість у власних силах і робити наступний крок назустріч життю.

РЕКЛАМА