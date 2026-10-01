Попросили прокоментувати тези, про те, який потужний та стійкий інтернет в Україні. Будь ласка.

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"Український інтернет децентралізований, він не вмре, там у всіх піринг друг з другом" – це так. Але є одне але. Ну буду публічно про причини і деталі. Але про наслідки, якщо сильно спрощено, то типу так: якщо у тебе сьогодні гігабіт, то в разі великого факапу може бути один мегабіт протягом кількох місяців. Написати мамі, що у тебе все ок – зможеш, повноцінно працювати – навряд чи. Це песимістичний сценарій, але цілком можливий. Буде як з бензином у 2022 році. Кілька місяців ср*ки, перебудова і потім "у нас усе ок".

"В України близько 2 тисяч незалежних провайдерів"... Це не так. В Україні в "Реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг" налічується 5500+ організацій. Але не всі вони є провайдерами. Звідки тоді цифра 2000? 2015 – це кількість автономних систем зареєстрованих за Українськими компаніями за даними RIPE на сьогодні. Але є одно але. Наявність ASN не означає автоматично, що її власник – провайдер. ASN може отримати будь-ка компанія для власних цілей. Комерційний банк. Університет. Державна установа. Та навіть ФОП. Але це не означає, що через цю ASN надаються послуги. А якась компанія, яка надає послуги, може зареєструвати і 3 ASN (не будемо показувати пальцями:)), і, тоді, це не 3 провайдера, а один. Тому цифра 2000 – вона не має ніякого конекту з реальністю. Просто пальцем в небо. Не треба видавати бажане за дійсне. Так у нас багато провайдерів. Але знову є одне але. І знову поясню на аналогії. У нас мільйони ФОПів. Але коли прилітає в один великий склад – сотні ФОПів пишуть, що їм прилетіло. Бо вони там зберігалися. З провайдерами така сама історія. Не хочу публічно про подробиці.

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"Міжнародні канали добре зарезервовані" – ахаха… Ма-Я-Чня!. Ще до війни у одного великого оператора (не будемо називати його) була проблема: після восьмої вечора починались втрати на зовнішньому каналі з напрямку AMS-IX. І наші клієнти постійно нас тикали мовляв, ваш Нідерландський ДЦ погано працює. І кожного вечора доводилось їм пояснювати, з усіма технічними подробицями, трейсроутами, мтрами, смоукпінгами, що проблема не у нас. А проблема у провайдері клієнта. А точніше не у провайдері самого клієнта, а у того провайдера вищого, який надає канали провайдеру клієнта. Тож якщо міжнародного каналу не вистачає штатно і в часи пік він впирається в полку, то як він буде працювати, коли відваляться інші і навантаження на цей канал зросте 10х, або 30х? Дивись тезу 1.

Головні історії дня

"Запевнення у тому, що все однозначно буде ок, тому що у нас найінтернетнійший інтернет у світі" – це повна маячня. Це не так. Ступінь халепи спрогнозувати неможливо. Вона може бути невеличкою, а може бути і дуже великою. Буде залежати від нахабності ворога і кмітливості наших зв'язківців. Але навряд чи буде повне вимкнення, проте перехід з сервісу умовного рівня "5G" на "EDGE" – це цілком можливий і реальний сценарій.

"Втрата великого вузла не вимикає інтернет". Це правда. Але знову є одне але. Перекриття великого проспекту не припиняє рух. Воно спричиняє великі затори на обхідних маленьких вулицях і дуже сповільнює швидкість. Див тезу 1.

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Найуразливіше місце – великі точки обміну трафіком і вузли комутації. Правда. Нема чого додати. Є ще уразливі місця, але вони не на слуху і свинособаки до того допруть років через 5. Не будемо допомагати.

"Знищення дата-центру ≠ знищення інтернету" Це правда. Бекап наше всьо. Бекап можна розвернути будь де. Сісадміни діляться на 2 типи: ті які роблять бекап, і ті які ПОКИ ЩО ні. Але відновлення з бекапу потребує часу.

"Загроза провайдерам останньої милі" – не розглядаємо навіть. Це не точка для ударів. Тут немає ніякої загрози взагалі. Це як бити по кіосках з пивом замість пивзаводу.

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"Головна спільна вразливість – електроживлення". Дурниця повна. Це було так у 2022. Покласти електрику і зв'язок можна було тоді. І в цьому був би сенс. І я вже писав, що в 2022 мовчки дивувався, чому свинособаки це не зробили. Але і слава Богу. Вже це не так. Це взагалі не проблема вже. Всі на інверторах, панелях, генераторах, підпільні запаси палива на всю зиму. Забудьте. Не питання взагалі.

"Майте резерв у два провайдери". Дурниця повна. Хоча б тому, що ніхто не поцікавиться, хто аплінки у цих двох провайдерів. Див. абзац про склади. Якщо тобі дійсно потрібен резерв для роботи – це старлінк. Якщо інтернет тобі не критичний і вистачить чисто переписки – резерв тобі не потрібен взагалі. На крайній випадок знайдеш кафе де підключитись, відправити повідомлення.

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Але якщо твоя робота зав'язана на онлайн і ти цим гроші заробляєш – тільки старлінк гарантує тобі нормальну роботу (і зарплату). Може наземний зв'язок впорається і не буде катастрофи, так теж може бути. Ніхто не знає, як воно буде точно, це туман війни. Але в цьому тумані є тільки одна 100% гарантія – старлінк. Ми закупили певну кількість терміналів на зиму і поклали на склад. Щоб навіть при сценарії "всі працюють віддалено із дому", у кожного був старлінк, сервіс для клієнтів не страждав і наші люди могли працювати безпечно (звідти, де вони вважають це безпечним, бо ця точка може змінюватись з плином часу), заробляти і кормити свої сім'ї.

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"Ціна зросте". Це факт 100%. В деяких випадках може зрости кратно! Факторів для цього декілька. Ускладнена і дорожча логістика. Робота датацентру від генератора: чим довше немає електрики – тим більше розхід палива (це дорого). Баланс попиту і пропозиції: знищення потужностей одного датацентру призводить до пошуку клієнтом нових потужностей у інших датацентрах, попит зростає, пропозиція падає (бо знищується). Ну і головне: дефіцит чіпів – через бум ШІ, ціна на комлектуючі (особливо пам'ять і диски) зросла за останні кілька років на окремі комплектуючі в десятки разів! Сервери замовлені кілька років тому коштували сильно менше, ані ж ті які будуть замовлятися зараз.

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Резюме: Гірше буде – точно. Наскільки гірше – хтозна. Від "трошки гірше" до "майже гаплик". Зовсім гаплику не буде. За кілька місяців відновимся. Дорожче буде всім – 100%. Хто зав'язаний на онлайн – уживайте заходів. Але це буде коштувати. Хто може потерпіти заради економії – потерпіть. Але будьте готові до незручностей. Ну і, так... Бекапи! Обов'язково всім!

P.S. Ну і, так! Якщо ви побачили когось, хто точно знає, що буде з українським інтернетом взимку на 2026 рік і дає якісь прогнози – не вірте йому, він просто хоче вашої уваги. Ніхто не знає, як буде точно.

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