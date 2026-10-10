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"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото
Андрій Володимирович Плотников загинув. Джерело: фото залізничника оприлюднив Олександр Перцовський

Російський обстріл "Бандеролями" Придніпровської залізниці вбив співробитника "УЗ" Андрія Плотникова, заступника начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол. Чоловік загинув вранці в п'ятницю, 9 жовтня, коли держава-агресор здійснила повторний удар по залізничній інфраструктурі.

Плотников допомагав колегам евакуюватися й перевіряв, чи всі встигли діститися до безпечних місць, коли сталася трагедія. Про це повідомив у Facebook голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Він зазначив, що інформацію оприлюднено із запізненням, щоб рідні залізничника дізналися про його смерть особисто, а не з новин.

Як загинув працівник Придніпровської залізниці

Відомо, що Плотников був на робочому місці, коли побачив загрозу повторних ударів "Бандеролями" через відповідні ресурси УЗ.

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"Андрій розпорядився терміново відвести дрезину енергетиків, скомандував усім підопічним відбути з місця робіт у безпеку, врятувавши їх, сам же лишався до останнього переконатися, що всі встигли... І сам не встиг на лічені секунди – опинився в епіцентрі підступного удару", – розповів голова правління компанії.

Він назвав вчинок загиблого геройським, а дії ворога – нелюдськими. Російські "Бандеролі" полюють за тими, хто лагодить, відновлює і повертає рух.

Перцовський наголосив, що УЗ мусить триматися "не на геройстві, а на чітких протоколах, які мають працювати без виключень".

"Жодна швидкість у відновленні не вартує життя і того, що син не побачить батька. Тож, триває ретельний розбір ситуації – вони не мають повторюватись. Берегти треба і техніку, і підлеглих, але й обов'язково – себе!" – заявив Перцовський.

Що відомо про Андрія Володимировича Плотникова

Чоловік присвятив "Укрзалізниці" 25 років свого життя. У нього залишилися дружина, яка теж працює на залізниці, та 11-річний син.

"Ми втратили надзвичайно гідного та сильного фахівця і мужню людину. Схиляємо голову. Продовжуємо рух – тепер і на честь Андрія!" – написав голова правління компанії.

''Геройський вчинок'': рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото

Українського залізничника вбив російський обстріл. Джерело: Facebook Oleksandr Pertsovskyi

''Геройський вчинок'': рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Facebook Oleksandr Pertsovskyi

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, "Укрзалізниця" з 20 жовтня припинить курсування двох потягів: № 31/32 Запоріжжя – Перемишль та № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.

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