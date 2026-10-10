''Геройський вчинок'': рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото

Російський обстріл "Бандеролями" Придніпровської залізниці вбив співробитника "УЗ" Андрія Плотникова, заступника начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол. Чоловік загинув вранці в п'ятницю, 9 жовтня, коли держава-агресор здійснила повторний удар по залізничній інфраструктурі.

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Плотников допомагав колегам евакуюватися й перевіряв, чи всі встигли діститися до безпечних місць, коли сталася трагедія. Про це повідомив у Facebook голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Він зазначив, що інформацію оприлюднено із запізненням, щоб рідні залізничника дізналися про його смерть особисто, а не з новин.

Як загинув працівник Придніпровської залізниці

Відомо, що Плотников був на робочому місці, коли побачив загрозу повторних ударів "Бандеролями" через відповідні ресурси УЗ.

"Андрій розпорядився терміново відвести дрезину енергетиків, скомандував усім підопічним відбути з місця робіт у безпеку, врятувавши їх, сам же лишався до останнього переконатися, що всі встигли... І сам не встиг на лічені секунди – опинився в епіцентрі підступного удару", – розповів голова правління компанії.

Він назвав вчинок загиблого геройським, а дії ворога – нелюдськими. Російські "Бандеролі" полюють за тими, хто лагодить, відновлює і повертає рух.

Перцовський наголосив, що УЗ мусить триматися "не на геройстві, а на чітких протоколах, які мають працювати без виключень".

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"Жодна швидкість у відновленні не вартує життя і того, що син не побачить батька. Тож, триває ретельний розбір ситуації – вони не мають повторюватись. Берегти треба і техніку, і підлеглих, але й обов'язково – себе!" – заявив Перцовський.

Що відомо про Андрія Володимировича Плотникова

Чоловік присвятив "Укрзалізниці" 25 років свого життя. У нього залишилися дружина, яка теж працює на залізниці, та 11-річний син.

"Ми втратили надзвичайно гідного та сильного фахівця і мужню людину. Схиляємо голову. Продовжуємо рух – тепер і на честь Андрія!" – написав голова правління компанії.

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Як раніше повідомляв OBOZ.UA, "Укрзалізниця" з 20 жовтня припинить курсування двох потягів: № 31/32 Запоріжжя – Перемишль та № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.